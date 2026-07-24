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Héctor Cúper tomó determinante decisión con fichaje de extranjero para Universitario: "Elección"
Revelan que Héctor Cúper, DT de Universitario, ha tomado una decisiva postura con respecto al fichaje de un extranjero para ocupar el lateral izquierdo en el Torneo Clausura.
Universitario de Deportes ha tenido un mercado de pases movido para el Torneo Clausura 2026, donde han concretado la llegada de diversos jugadores pero también han sufrido importantes salidas. En las últimas semanas, se conoció que estaban tras los pasos de un extranjero para ocupar la banda izquierda, pero ahora Héctor Cúper ha tomado una medida que puede cambiar los planes.
PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs Cusco FC: el novedoso once de Héctor Cúper para ganar en el Clausura
Héctor Cúper tomó determinante decisión con fichaje de extranjero para Universitario
Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta comentó las últimas novedades con relación a los fichajes en Universitario. Precisamente, reveló por qué el club se está demorando en la elección de su último fichaje extranjero que a priori debería reemplazar a José Carabalí.
Ante ello, el periodista deportivo señaló que la demora se debe a Héctor Cúper, quien aún no ha dado la confirmación a la directiva para cerrar el fichaje de un lateral izquierdo. Esto, pese a que la administración de la 'U' ya tiene definidos los jugadores que encajan en el perfil.
Video: Modo Fútbol
"Pregunté en Universitario por qué no llega el último extranjero, en este caso el lateral izquierdo. Es decisión del comando técnico, en la administración ya tienen listo la llegada de un refuerzo, plan a y plan b. Lo van a contratar recién cuando el comando técnico de luz verde. Cúper fue concreto al decir que no quiere equivocarse en los refuerzos y que está analizando los escenarios para ver cómo tomar la decisión", señaló.
En ese sentido, indicó que Héctor Cúper está evaluando la posibilidad de darle el titularato completo a César Inga y, en caso de darse esta opción, se enfocarían en reforzar otra posición.
"La 'U' ya tiene una elección, pero no hay luz verde de Cúper. Esto, porque en las últimas semanas les ha gustado lo de César Inga. Si hoy (ante Cusco FC) hay revalidación en ese gusto, tal vez la 'U' puede decidir ir por un extranjero en otra posición", complementó el citado comunicador.
Fichajes de Universitario para el Torneo Clausura
Estos son los fichajes que ha realizado la ‘U’ para el segundo campeonato del año.
- Jordan Guivin.
- Adrián Quiróz.
- Gianluca Lapadula.
- Juan Manuel Requena.
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