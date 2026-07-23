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Universitario sufre 4 bajas para partido ante Cusco FC por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes sufre la baja de 4 futbolistas para enfrentar a Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Universitario y las 4 bajas para jugar contra Cusco FC por el Torneo Clausura 2026
Universitario y las 4 bajas para jugar contra Cusco FC por el Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes se enfrentará a Cusco FC el viernes 24 de julio a las 8:30 p.m. desde el Estadio Monumental por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, desde el club crema revelaron los cuatro jugadores que serán bajas para disputar el encuentro ante el conjunto cusqueño: Estamos hablando de Bryan Reyna, Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra.

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Universitario afrontará su duelo ante Cusco FC con una propuesta renovada, en la que Gianluca Lapadula y Juan Manuel Requena aparecen como los nombres más destacados. No obstante, el equipo también sufrirá las ausencias de Reyna, Corzo, Santamaría y Calcaterra.

Bryan Reyna, Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra serán baja de Universitario para enfrentar a Cusco FC

Bryan Reyna, Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra serán baja de Universitario para enfrentar a Cusco FC

Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra realizaron trabajos diferenciados en la última sesión del club, motivo por el cual el técnico Héctor Cúper optó por no incluirlos en la lista oficial para el partido frente al conjunto cusqueño.

Asimismo, Bryan Reyna y Aldo Corzo siguen arrastrando sus respectivas lesiones, por lo que el entrenador de Universitario tampoco los tomó en cuenta. En el caso del atacante, presenta un cuadro de apendicitis, mientras que el defensor sufre una lesión muscular de primer grado en el muslo izquierdo.

Lista de convocados de Universitario para enfrentar a Cusco FC

  • Diego Romero
  • Caín Fara
  • Williams Riveros
  • Matías Di Benedetto
  • Jesús Castillo
  • Héctor Fértoli
  • José Rivera
  • Juan Manuel Requena
  • Jairo Concha
  • Gianluca Lapadula
  • Edison Flores
  • Álex Valera
  • Jordan Guivin
  • Jorge Murrugarra
  • Andy Polo
  • Miguel Vargas
  • Adrián Quiroz
  • Lisandro Alzugaray
  • César Inga
  • S. Díaz
  • Director técnico: Héctor Cúper.
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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