Miguel Silveira sorprende con firme calificativo a futbolistas de Universitario: "Son muy..."

Miguel Silveira, actual jugador de Cusco FC, llegó a Lima para disputar el partido ante Universitario de Deportes, su ex equipo. En medio de su arribo fue consultado por los periodistas sobre diversos temas que involucran a la escuadra crema.

Miguel Silveira dio fuerte calificativo a los futbolistas de Universitario

En conversación con diversos medios, Silveira fue consultado en primera instancia sobre la relación que actualmente tiene con los jugadores de Universitario, ya que tras una controversia con su representante, quien afirmó cosas negativas sobre el vestuario.

El volante brasileño de 23 años afirmó que tiene una excelente comunicación con todos los futbolistas del club crema y los calificó como excelentes personas.

“Tengo una buenísima relación con todos. Tengo buena relación con muchos jugadores de Universitario. Son muy buenas personas. Soy amigos de todos”, afirmó.

Por otro lado, Miguel Silveira reveló que le hubiese encantado seguir en Universitario de Deportes, pero hay decisiones que él no toma. Asimismo, dejó en claro que si mete un gol con Cusco FC ante la escuadra merengue no lo celebraría por el cariño al equipo de Ate.

“Hay cosas que no controlamos. Tengo mucho respeto a los hinchas de Universitario, me hubiese gustado hacer más cosas, pero así es el fútbol. No celebraría un gol por todo el cariño que le tengo a la U”, concluyó.

¿Cómo le fue a Miguel Silveira en Universitario?

Miguel Silveira llegó a Universitario a principios de la temporada 2026 procedente de Albirex Nigata de Japón. Durante el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 jugó ocho de 17 partidos posibles en donde solo anotó un gol. Sin embargo, debido a su irregular rendimiento le rescindieron el contrato y ahora es jugador de Cusco FC.