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¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC y dónde ver partido por Torneo Clausura de la Liga 1?
Universitario se enfrenta a Cusco FC este viernes 24 de julio en el Estadio Monumental, por la fecha 1 del Clausura. Conoce horarios y canales para ver el cotejo.
Por otro triunfo para seguir ilusionados con el tetracampeonato. Universitario se enfrenta a Cusco FC, en duelo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 que se disputará en el Estadio Monumental. Repasa horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro que promete emoción de principio a fin.
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¿Cuándo juega Universitario vs Cusco FC?
El partido entre Universitario y Cusco FC se jugará este viernes 24 de julio, en el Estadio Monumental U Marahton, en Ate.
¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?
- Perú, Colombia y Ecuador: 20:30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 21:30 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30 horas
- México: 19:30 horas
- Estados Unidos: 21:30 horas (Miami y Nueva York) y 18:30 horas (Los Ángeles)
- España: 03:30 horas (del día siguiente)
¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC?
El partido entre Universitario y Cusco FC será transmitido por la señal de L1 MAX, canal disponible en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, entre otros operadores. Además, ONLINE puedes verlo por las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO y Fanatiz.
Universitario vs Cusco FC: previa del partido
Se viene un compromiso de alto voltaje entre Universitario y Cusco FC en el Estadio Monumental. El conjunto merengue llega entonado tras conseguir un valioso triunfo por 2-1 frente a ADT en la siempre complicada altura de Tarma, un resultado de gran mérito que reafirma sus credenciales y le permite afrontar su estreno en casa con la moral al tope.
Sin embargo, al frente tendrá a un rival que tampoco llega a especular. Cusco FC aterriza en el recinto de Ate respaldado por una actuación impecable en la jornada inaugural, donde aplastó por 4-1 a Alianza Atlético en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con la pólvora fina y la moral a tope, la escuadra imperial buscará ratificar ese poderío ofensivo en territorio limeño.
Universitario mide fuerzas ante Cusco FC en en el Momumental
El condimento de morbo en la jornada lo pondrá el banquillo visitante con el regreso de Javier Rabanal al coloso crema. El DT español, quien estuvo al frente del primer equipo merengue durante el inicio del Apertura y parte de la Copa Libertadores antes de ser cesado por malos resultados, se reencuentra con su antiguo club al mando del cuadro cusqueño, buscando escribir un capítulo de revancha en la que fue su casa.
¡Vamos al Circo!
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