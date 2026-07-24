Gianluca Lapadula anotó un golazo y marcó el 2-1 de Universitario sobre Cusco FC

Universitario de Deportes estaba a punto de quedarse con un empate 1-1 frente a Cusco FC, pero en los instantes finales Gianluca Lapadula apareció para anotar el 2-1 a favor del conjunto crema. Con esa conquista, el delantero peruano estrenó su cuenta goleadora con el equipo.

Gianluca Lapadula anotó el 2-1 de Universitario sobre Cusco FC por el Torneo Clausura 2026

A los 92 minutos del complemento, Lapadula aprovechó un excelente pase de Jordan Guivin para marcar un gran gol que selló el 2-1 de Universitario frente a Cusco FC.

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El atacante ítalo-peruano entró en la segunda mitad, tras la anotación de Facundo Callejo, y apenas necesitó unos minutos sobre el terreno de juego para marcar, en el tramo final, el tanto que dio el triunfo a los cremas.

Con esta anotación, Gianluca Lapadula consiguió su primer tanto con Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 2026 y comenzó así su recorrido goleador en el fútbol peruano a los 36 años.

Universitario de Deportes ganó 2-1 a Cusco FC

Con anotaciones de Álex Valera y Lapadula, Universitario se impuso 2-1 a Cusco FC en la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Monumental de Ate. Gracias a este triunfo, el conjunto crema logró su segunda victoria y alcanzó los 6 puntos en el segundo certamen del año.