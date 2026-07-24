0

Gianluca Lapadula anotó un golazo y marcó el 2-1 de Universitario sobre Cusco FC

Gianluca Lapadula apareció como el héroe de Universitario de Deportes para marcar un golazo y poner el 2-1 del club crema sobre Cusco FC en el Estadio Monumental.

Luis Blancas
Gianluca Lapadula anotó el 2-1 de Universitario sobre Cusco FC
Gianluca Lapadula anotó el 2-1 de Universitario sobre Cusco FC | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes estaba a punto de quedarse con un empate 1-1 frente a Cusco FC, pero en los instantes finales Gianluca Lapadula apareció para anotar el 2-1 a favor del conjunto crema. Con esa conquista, el delantero peruano estrenó su cuenta goleadora con el equipo.

Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario de Deportes sobre Cusco FC

PUEDES VER: ¡Golazo! Álex Valera anotó de cabeza el 1-0 de Universitario de Deportes sobre Cusco FC

Gianluca Lapadula anotó el 2-1 de Universitario sobre Cusco FC por el Torneo Clausura 2026

A los 92 minutos del complemento, Lapadula aprovechó un excelente pase de Jordan Guivin para marcar un gran gol que selló el 2-1 de Universitario frente a Cusco FC.

Video: L1MAX

El atacante ítalo-peruano entró en la segunda mitad, tras la anotación de Facundo Callejo, y apenas necesitó unos minutos sobre el terreno de juego para marcar, en el tramo final, el tanto que dio el triunfo a los cremas.

Con esta anotación, Gianluca Lapadula consiguió su primer tanto con Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 2026 y comenzó así su recorrido goleador en el fútbol peruano a los 36 años.

Universitario de Deportes ganó 2-1 a Cusco FC

Con anotaciones de Álex Valera y Lapadula, Universitario se impuso 2-1 a Cusco FC en la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Monumental de Ate. Gracias a este triunfo, el conjunto crema logró su segunda victoria y alcanzó los 6 puntos en el segundo certamen del año.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Gianluca Lapadula anotó un golazo y marcó el 2-1 de Universitario sobre Cusco FC

  2. Universitario venció a Cusco FC con gol agónico de Gianluca Lapadula

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano