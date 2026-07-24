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¡Golazo! Álex Valera anotó de cabeza el 1-0 de Universitario de Deportes sobre Cusco FC

Cuando Cusco FC superaba a Universitario de Deportes apareció Álex Valera para marcar de cabeza el 1-0 del club merengue sobre el cusqueño en el Estadio Monumental.

Luis Blancas
Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario de Deportes sobre Cusco FC
Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario de Deportes sobre Cusco FC | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes se mide ante Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental de Ate, y en la primera mitad Álex Valera apareció para poner el 1-0 a favor del conjunto crema frente al cuadro cusqueño.

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Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario de Deportes sobre Cusco FC por el Torneo Clausura 2026

A los 19 minutos de la primera parte, Valera irrumpió en el momento más oportuno para Universitario, cuando Cusco FC llevaba el control del encuentro. A partir de un tiro libre, el delantero peruano conectó de cabeza para abrir el marcador con el 1-0.

Video: L1MAX

Después de firmar ese golazo, el delantero celebró con entusiasmo su tanto junto al resto de sus compañeros, en un momento en el que el conjunto merengue atravesaba dificultades sobre el terreno de juego, al verse superado por el equipo de Javier Rabanal.

Con este tanto, Álex Valera suma su segundo gol en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y alcanza los 10 en la temporada en curso. Además, llegó a 83 anotaciones en toda su etapa con Universitario de Deportes como centrodelantero.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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