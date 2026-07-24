Javier Rabanal dio rotundo comentario sobre los futbolistas de Universitario: "Yo siempre tuve..."

Javier Rabanal rompió su silencio sobre su etapa en Universitario de Deportes y dejó un contundente comentario sobre el compromiso que mostraron los futbolistas durante el tiempo que estuvo al frente del primer equipo. El técnico español, que volverá al Estadio Monumental como entrenador de Cusco FC, descartó cualquier conflicto con el plantel crema y destacó la profesionalidad de sus dirigidos.

Javier Rabanal dio fuerte comentario sobre los futbolistas de Universitario de Deportes tras su salida

En su llegada a Lima, Rabanal recordó cómo fue la convivencia con los jugadores de Universitario y aseguró que nunca tuvo inconvenientes con el grupo.

"Yo siempre tuve una buena relación con los jugadores. Fueron 75 entrenamientos, siempre entrenaron al máximo. Siempre se hablaron todas las cosas. No salió como esperábamos, pero nunca tuve ninguna queja en ningún momento", afirmó.

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El técnico de 47 años también fue consultado sobre los rumores que señalaban una supuesta mala relación con algunos futbolistas o con la dirigencia merengue. Sin rodeos, negó esa versión y aseguró que dejó el club en buenos términos.

"Lo que no dejé en Universitario fueron enemigos. Hablé con todos antes de irme y no tengo una mala relación con nadie. Incluso, algunos jugadores han seguido enviándome mensajes", comentó.

Asimismo, el entrenador explicó que muchas de las informaciones que circularon tras su salida no correspondían a declaraciones realizadas por él. Según indicó, nunca habló públicamente sobre el vestuario ni sobre situaciones internas del club desde que dejó el cargo.

Finalmente, Rabanal sostuvo que esas versiones fueron impulsadas principalmente desde las redes sociales y agradeció que los medios de comunicación le ofrecieran la oportunidad de contar su versión de los hechos.

Javier Rabanal volverá al Estadio Monumental para enfrentar con Cusco FC a Universitario

Ahora, Javier Rabanal visitará el Estadio Monumental como rival de Universitario de Deportes con el objetivo de sumar un triunfo al frente de Cusco FC el viernes 24 de julio por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.