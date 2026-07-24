¡Silenció el Monumental! Facundo Callejo anotó el 1-1 de Cusco FC sobre Universitario

Universitario de Deportes sostuvo una ventaja de 1-0 frente a Cusco FC durante gran parte del encuentro, pero Facundo Callejo terminó igualando para el conjunto cusqueño y apagó la celebración en el Estadio Monumental de Ate. El compromiso corresponde a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Facundo Callejo anotó el 1-1 de Cusco FC sobre Universitario por el Torneo Clausura 2026

A los 69 minutos del encuentro, Callejo conectó con un gran centro y anotó el 1-1 de Cusco FC ante Universitario, concretando así la igualdad que el conjunto dirigido por Javier Rabanal venía buscando con insistencia.

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Con este tanto, el delantero argentino celebró con entusiasmo junto al resto de sus compañeros, ya que el equipo del Cusco, jugando como visitante, está consiguiendo un resultado destacado y sumando un punto valioso para la clasificación del campeonato.

Del mismo modo, Facundo Callejo marcó su segundo tanto en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y alcanzó el décimo de la presente temporada. En conjunto, el delantero de Cusco FC suma 35 goles en 54 encuentros a lo largo de sus dos campañas.