0

¡Silenció el Monumental! Facundo Callejo anotó el 1-1 de Cusco FC sobre Universitario

El goleador Facundo Callejo se hizo presente para anotar el tanto del 1-1 de Cusco FC ante Universitario de Deportes y calló al Estadio Monumental.

Luis Blancas
Facundo Callejo anotó el 1-1 de Cusco FC sobre Universitario
Facundo Callejo anotó el 1-1 de Cusco FC sobre Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes sostuvo una ventaja de 1-0 frente a Cusco FC durante gran parte del encuentro, pero Facundo Callejo terminó igualando para el conjunto cusqueño y apagó la celebración en el Estadio Monumental de Ate. El compromiso corresponde a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario de Deportes sobre Cusco FC

PUEDES VER: ¡Golazo! Álex Valera anotó de cabeza el 1-0 de Universitario de Deportes sobre Cusco FC

Facundo Callejo anotó el 1-1 de Cusco FC sobre Universitario por el Torneo Clausura 2026

A los 69 minutos del encuentro, Callejo conectó con un gran centro y anotó el 1-1 de Cusco FC ante Universitario, concretando así la igualdad que el conjunto dirigido por Javier Rabanal venía buscando con insistencia.

Video: L1MAX

Con este tanto, el delantero argentino celebró con entusiasmo junto al resto de sus compañeros, ya que el equipo del Cusco, jugando como visitante, está consiguiendo un resultado destacado y sumando un punto valioso para la clasificación del campeonato.

Del mismo modo, Facundo Callejo marcó su segundo tanto en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y alcanzó el décimo de la presente temporada. En conjunto, el delantero de Cusco FC suma 35 goles en 54 encuentros a lo largo de sus dos campañas.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Gianluca Lapadula anotó un golazo y marcó el 2-1 de Universitario sobre Cusco FC

  2. Universitario venció a Cusco FC con gol agónico de Gianluca Lapadula

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano