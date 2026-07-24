- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Cusco FC
- Perú vs Bolivia
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Programación fecha 2
- Fichajes vóley
Universitario de luto tras sensible fallecimiento y salió con listón negro ante Cusco FC
Universitario de Deportes informó de sensible fallecimiento dentro del plantel y, por ello, salió con listón negro para enfrentar a Cusco FC.
Universitario de Deportes enfrentó a Cusco FC en el Estadio Monumental por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Al margen del resultado obtenido por el cuadro de Héctor Cúper, los hinchas se llevaron una enorme sorpresa al conocer el sensible fallecimiento de uno de los integrantes más queridos del plantel.
Resulta que el cuadro crema salió con un listón de luto al campo y llamó la atención de todo el mundo. De acuerdo a información brindada por el periodista Gustavo Peralta, tal acción se debió a que recientemente ocurrió el lamentable deceso de Mery Laura, trabajadora del club.
La empleada de la institución merengue llevaba más de cuarenta años trabajando en el área de lavandería, por lo que era muy querida por todos los jugadores de Universitario de Deportes. Por ello, decidieron saltar al campo con la cinta negra en señal de respeto a su fallecimiento.
Recordemos que cuando algún familiar o alguien querido muere, la gente suele usar un lazo negro como símbolo de respeto y solidaridad. Esto porque tal color significa la ausencia absoluta de la luz, y representa la tristeza porque esa persona ya no nos acompaña más en el plano terrenal.
¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?
Universitario de Deportes volverá a jugar el Torneo Clausura de la Liga 1 el viernes 31 de julio, cuando enfrente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco. El encuentro aún no cuenta con horario confirmado.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50