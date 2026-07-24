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Universitario de luto tras sensible fallecimiento y salió con listón negro ante Cusco FC

Universitario de Deportes informó de sensible fallecimiento dentro del plantel y, por ello, salió con listón negro para enfrentar a Cusco FC.

Francisco Esteves
Universitario de luto tras sensible fallecimiento.
Universitario de luto tras sensible fallecimiento. | Foto: Composición Líbero.
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Universitario de Deportes enfrentó a Cusco FC en el Estadio Monumental por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Al margen del resultado obtenido por el cuadro de Héctor Cúper, los hinchas se llevaron una enorme sorpresa al conocer el sensible fallecimiento de uno de los integrantes más queridos del plantel.

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Resulta que el cuadro crema salió con un listón de luto al campo y llamó la atención de todo el mundo. De acuerdo a información brindada por el periodista Gustavo Peralta, tal acción se debió a que recientemente ocurrió el lamentable deceso de Mery Laura, trabajadora del club.

La empleada de la institución merengue llevaba más de cuarenta años trabajando en el área de lavandería, por lo que era muy querida por todos los jugadores de Universitario de Deportes. Por ello, decidieron saltar al campo con la cinta negra en señal de respeto a su fallecimiento.

Recordemos que cuando algún familiar o alguien querido muere, la gente suele usar un lazo negro como símbolo de respeto y solidaridad. Esto porque tal color significa la ausencia absoluta de la luz, y representa la tristeza porque esa persona ya no nos acompaña más en el plano terrenal.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario de Deportes volverá a jugar el Torneo Clausura de la Liga 1 el viernes 31 de julio, cuando enfrente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco. El encuentro aún no cuenta con horario confirmado.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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