Universitario tomó fuerte medida e hizo petición a la CONAR: "Solicitaron..."

A raíz de los recientes sucesos en el Torneo Clausura de la Liga 1, donde Universitario de Deportes se quejó por las decisiones arbitrales en su contra, el elenco merengue formalizó una solicitud totalmente inesperada hacia la CONAR. A continuación te contamos todos los detalles al respecto.

Resulta que, según informó el conocido periodista Gustavo Peralta a través de sus redes sociales, el elenco de Ate no se quedó conforme con la actuación de Augusto Menéndez y no dudó en actuar en contra del colegiado nacional. Los merengues no quieren volver a verlo en un partido de la primera división.

“Tal como informamos, la administración de Universitario ya hizo su queja contra el árbitro Augusto Menéndez y solicitaron a la Conar que no vuelva a dirigir a los cremas”, indicó el mencionado comunicador. Esto generó asombro en su hinchada.

Universitario se quejó por Augusto Menéndez.

De esta forma Universitario de Deportes espera que el colegiado en cuestión no dirija más sus partidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Lo cierto es que de momento no se ha dado una respuesta formal por parte de la Comisión Nacional de Árbitros.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario enfrentará este viernes 24 de julio a Cusco FC por una nueva jornada del campeonato nacional. El encuentro iniciará a las 8.30 p. m. de Lima, en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión estará a cargo de DirecTV y Movistar Deportes para todo el territorio peruano.