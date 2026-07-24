Club de la Liga 1 recibe dura sanción: le restan 2 puntos y prohíben fichar jugadores extranjeros

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha empezado a adoptar medidas contra los clubes que mantienen deudas con sus jugadores. En ese contexto, un histórico club de la Liga 1 ha recibido una sanción por no cumplir con sus obligaciones de pago: estamos hablando de UTC, que adeuda dinero a John Fajardo y, por ello, fue castigado con la resta de 2 puntos en la tabla y con la prohibición de fichar futbolistas extranjeros.

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Club de la Liga 1 pierde 2 puntos y no podrá fichar futbolistas extranjeros

Según adelantó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) fue sancionada severamente por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF con la resta de 2 puntos en la tabla general de la Liga 1 2026.

UTC fue sancionado por la FPF con una deducción de dos puntos y la prohibición de fichar jugadores extranjeros

Del mismo modo, el conjunto de Cajamarca tampoco podrá incorporar futbolistas extranjeros en la próxima ventana de fichajes, correspondiente al arranque del Torneo Apertura de la temporada 2027.

Y por último, el Tribunal Arbitral requiere a UTC que cumpla con el pago de lo adeudado a Jhon Andersonn Fajardo Pinchi, con quien tenían una deuda de sueldo cuando jugó por ellos del 2023 al 2024.

Las sanciones que recibió UTC anteriormente por la FPF

En junio de 2026, la Cámara de Diputados de la FPF emitió un comunicado desfavorable a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) y ordenó la deducción de tres puntos, además de la inhabilitación para inscribir jugadores, debido a que no efectuó el pago al futbolista Carlos Diez.

En mayo de 2026 y con anterioridad a esta sanción, una resolución previa también le restó dos puntos al club de Cajamarca por no cumplir con los pagos correspondientes a Gaspar Gentile, quien actualmente juega en Alianza Lima.