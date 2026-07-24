Universitario de Deportes se concentra en destacar en el Torneo Clausura 2026, donde pondrá en juego su última carta para poder aspirar al tetracampeonato de la Liga 1. Para ello, esperan contar con la presencia de todas sus figuras. En ese contexto, se reveló que una joven promesa del club ha sorprendido a Héctor Cúper y ahora puede afianzarse en el primer equipo.

Héctor Cúper quedó encantado con talentoso jugador de Universitario

Uno de los pedidos de los hinchas de Universitario es que el club le dé mayor exposición a los jóvenes valores que salen de sus canteras. Precisamente, el periodista Gustavo Peralta reveló que una promesa de la 'U' ha dejado encandilado a Héctor Cúper. Se trata de Snayder Díaz.

De acuerdo a lo señalado por el hombre de prensa, el joven prospecto crema ha mostrado un gran rendimiento en los entrenamientos, por lo que a sus 20 años ya ha sido convocado para el partido ante Cusco FC. Sin embargo, todo hace indicar que puede sumar minutos y hacer su debut oficial en un futuro próximo.

Snayder Díaz es una de las promesa de Universitario.

"En la 'U' ha sido convocado Snayder Díaz, es un lateral izquierdo de la menores de Universitario. Tiene 20 años, no me sorprendería que algún momento, no sé si en este partido, pueda tener una chance de jugar, debutar, puede tener una posibilidad. Le ha gustado mucho a Cúper", señaló el citado comunicador.

Por todo ello, aparece como una atractiva opción para el comando técnico. Además, Gustavo Peralta indicó más adelante que existe la posibilidad de que se afiance en el primer equipo para darle competencia a César Inga en la banda izquierda.

¿Quién es Snayder Díaz, promesa de Universitario que encandiló a Héctor Cúper?

Snayder Díaz es un defensa de 20 años que se desempeña principalmente como lateral por izquierda, pero su polifuncionalidad también le permite ocupar otros lugares en la defensa. En esta temporada, formó parte del equipo de Universitario que disputó la Liga 3 y la Copa de la Liga.

Además, su talento lo ha llevado a ser considerado como uno de los jugadores más prometedores de las canteras de la 'U', por lo que en el pasado también integró las divisiones menores de la selección peruana.