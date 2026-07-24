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¿Lo pifiaron? Así fue el ingreso de Miguel Silveira ante Universitario en el Monumental
Miguel Silveira entró al campo por orden de Javier Rabanal en el partido ante Universitario, y la hinchada en el Monumental no dudó en reaccionar.
Uno de los futbolistas que llegó esta temporada a Universitario y se fue a finales del Torneo Apertura es Miguel Silveira. Talentoso mediocampista que no pudo adaptarse de la mejor manera y terminó marchándose en medio de polémica, ya que su representante generó caos en la interna al asegurar que hay ciertos jugadores que arman el once inicial cada fin de semana.
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Ante ello, ahora el volante brasileño se encuentra jugando para Cusco FC y saltó al campo en el enfrentamiento ante su antiguo equipo en el Estadio Monumental. Cuando ingresó, la hinchada no dudó en reaccionar y generó un gran impacto, ya que pocos esperaban lo sucedido.
Resulta que, según se pudo escuchar y también de acuerdo a los periodistas durante la transmisión del encuentro, un sector de la afición pifió el ingreso de Miguel Silveira durante el encuentro entre Universitario de Deportes y Cusco FC, aunque el mediocampista no hizo caso.
Lo curioso es que pocos segundos después llegó el empate del cuadro imperial por parte de Facundo Callejo y, en Liga 1 MAX, indicaron que tanto el futbolista en cuestión como Javier Rabanal, quienes dejaron la 'U' hace poco, gritaron el gol con todas sus fuerzas.
Trayectoria de Miguel Silveira
- Fluminense
- RB Bragantino
- FK Sochi
- Albirex Niigata
- Universitario
- Cusco FC
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