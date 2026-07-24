¿Lo pifiaron? Así fue el ingreso de Miguel Silveira ante Universitario en el Monumental

Uno de los futbolistas que llegó esta temporada a Universitario y se fue a finales del Torneo Apertura es Miguel Silveira. Talentoso mediocampista que no pudo adaptarse de la mejor manera y terminó marchándose en medio de polémica, ya que su representante generó caos en la interna al asegurar que hay ciertos jugadores que arman el once inicial cada fin de semana.

PUEDES VER: Universitario de luto tras sensible fallecimiento y salió con listón negro ante Cusco FC

Ante ello, ahora el volante brasileño se encuentra jugando para Cusco FC y saltó al campo en el enfrentamiento ante su antiguo equipo en el Estadio Monumental. Cuando ingresó, la hinchada no dudó en reaccionar y generó un gran impacto, ya que pocos esperaban lo sucedido.

Resulta que, según se pudo escuchar y también de acuerdo a los periodistas durante la transmisión del encuentro, un sector de la afición pifió el ingreso de Miguel Silveira durante el encuentro entre Universitario de Deportes y Cusco FC, aunque el mediocampista no hizo caso.

Lo curioso es que pocos segundos después llegó el empate del cuadro imperial por parte de Facundo Callejo y, en Liga 1 MAX, indicaron que tanto el futbolista en cuestión como Javier Rabanal, quienes dejaron la 'U' hace poco, gritaron el gol con todas sus fuerzas.

Trayectoria de Miguel Silveira