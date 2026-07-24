Temblor de HOY, viernes 24 de julio de 2026, en Perú: epicentro y magnitud del último sismo reportado por el IGP

Un nuevo reporte sísmico mantiene la atención de la población ante la constante actividad geológica del país. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre los movimientos registrados recientemente en distintas zonas del territorio nacional, como parte del monitoreo permanente que realiza para determinar las características de cada evento. Revisa aquí los detalles del último sismo ocurrido en Perú, su ubicación y las recomendaciones para evitar accidentes durante una emergencia.

Temblor en Perú HOY, 24 de julio EN VIVO: magnitud y epicentro de los sismos según el IGP 10:07 Temblor HOY en Lima, en horas de la mañana -Fecha y Hora Local: 24/07/2026 07:55:01 -Magnitud: 4.0 -Profundidad: 29km -Latitud: -11.66 -Longitud: -78.52 -Referencia: 117 km al SO de Huacho, Huaura - Lima. 10:05 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) presenta hoy, viernes 24 de julio de 2026, un informe en tiempo real que detalla los sismos registrados en el país. Esta actualización busca mantener informada a la ciudadanía sobre la actividad sísmica y sus posibles implicancias.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 24 de julio de 2026?

De acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), durante el día podrían registrarse nuevos movimientos sísmicos de diversa intensidad en distintas regiones del país. La institución mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica y proporciona información actualizada sobre la ubicación, magnitud y características de cada evento registrado, con el objetivo de brindar datos oportunos y confiables a la ciudadanía.

Ante cualquier reporte de temblor hoy, viernes 24 de julio de 2026, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del IGP y evitar compartir información no confirmada en redes sociales.

¿Qué diferencia existe entre sismo, temblor y terremoto?

Aunque suelen utilizarse como términos diferentes, las palabras sismo, temblor y terremoto hacen referencia al mismo fenómeno: el movimiento de la superficie terrestre provocado por la liberación de energía acumulada en el interior del planeta.

El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, explicó que la diferencia está principalmente relacionada con el uso cotidiano que cada población le da a estos términos. En Perú, por ejemplo, suele emplearse la palabra terremoto cuando un movimiento sísmico ocasiona daños materiales importantes o pérdidas humanas.

En cambio, se utiliza el término temblor cuando la población percibe la sacudida del suelo, pero el evento no genera consecuencias graves. Por ello, un temblor en Lima hoy, 24 de julio de 2026, también puede ser reportado como un sismo, dependiendo del contexto y de la información técnica del evento.

¿Varios sismos pequeños disminuyen la posibilidad de que ocurra uno más fuerte?

La idea de que varios sismos pequeños pueden liberar toda la energía acumulada y evitar un movimiento de mayor magnitud no es correcta. Especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicaron que estos eventos no funcionan como una válvula de escape que permita reducir automáticamente el riesgo de un sismo de mayor intensidad.

Cada movimiento sísmico responde a procesos internos de la Tierra, y no existe una forma de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un evento de mayor intensidad. Por ello, los expertos recomiendan mantener siempre medidas de prevención, como contar con una mochila de emergencia, identificar zonas seguras dentro del hogar y participar en simulacros.