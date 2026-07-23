Último temblor en Perú HOY, jueves 23 de julio EN VIVO: revisa la magnitud y el epicentro de los sismos reportados por el IGP

El temblor en Perú mantiene atentos a los ciudadanos que buscan información actualizada sobre los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa difundiendo sus reportes oficiales con datos sobre la magnitud, profundidad y ubicación de cada evento sísmico. En esta nota podrás conocer el último sismo registrado hoy en Perú, el epicentro del temblor y recomendaciones importantes para actuar ante una emergencia.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Perú?

Los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) incluyen información como la hora del movimiento, la magnitud, la profundidad y la región afectada. Estos datos ayudan a la población a mantenerse informada sobre cualquier sismo en Perú y a tomar medidas preventivas. Ante este temblor del 23 de julio de 2026, los ciudadanos pueden revisar los comunicados oficiales del IGP y seguir las recomendaciones de las autoridades encargadas de monitorear la actividad sísmica en el país.

¿Cuál es el sismo de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el Perú?

El terremoto de mayor magnitud registrado con instrumentos en el Perú ocurrió el jueves 3 de octubre de 1974. Aquel movimiento alcanzó una magnitud de 8,0 grados y tuvo como epicentro una zona cercana a la costa frente a Lima, afectando principalmente a la capital y a otras localidades del litoral peruano.

El fuerte sismo ocurrió a las 9:21 de la mañana y tuvo una duración aproximada de 90 segundos. El terremoto dejó 252 personas fallecidas y alrededor de 3.600 heridos, convirtiéndose en uno de los eventos sísmicos más recordados de la historia reciente de Lima, Perú. Este tipo de antecedentes refuerza la importancia de la preparación ciudadana frente a los movimientos telúricos, considerando que el Perú se encuentra ubicado en una zona altamente sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

¿Cuál es la diferencia entre terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico?

Los términos terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico hacen referencia al mismo fenómeno natural: la liberación repentina de energía en el interior de la Tierra, que genera ondas sísmicas y provoca el movimiento de la superficie terrestre.

Sin embargo, en el uso cotidiano de varios países de Latinoamérica, la palabra "terremoto" suele emplearse para describir aquellos eventos de mayor intensidad que provocan daños materiales o pérdidas humanas. En cambio, los términos "temblor" o "sismo" suelen utilizarse para referirse a movimientos de menor impacto.

¿Qué es un enjambre sísmico?

Un enjambre sísmico es una serie de pequeños terremotos o temblores que ocurren en una misma zona durante un periodo relativamente corto. A diferencia de un evento sísmico tradicional, en estos casos no siempre existe un terremoto principal seguido de réplicas.

Estos movimientos suelen estar relacionados con procesos internos de la corteza terrestre y pueden presentarse como una sucesión continua de sismos de baja o moderada magnitud. La vigilancia del Instituto Geofísico del Perú permite analizar estos fenómenos y brindar información actualizada a la población.