0

Temblor en Perú HOY, martes 21 de julio de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo reportado por el IGP

Revisa el reporte del IGP sobre el temblor en Perú hoy, martes 21 de julio de 2026, y conoce dónde ocurrió, su magnitud y las recomendaciones de prevención.

María Zapata
Conoce el reporte oficial del temblor en Perú emitido por el IGP.
Conoce el reporte oficial del temblor en Perú emitido por el IGP. | Google Gemini
COMPARTIR

El temblor en Perú hoy, martes 21 de julio de 2026, mantiene la atención de la población, que busca conocer el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta nota encontrarás información actualizada sobre el último sismo registrado, con datos como magnitud, epicentro y recomendaciones para actuar de manera segura ante un movimiento telúrico.

Revisa el reporte oficial del sismo en Perú del 20 de julio de 2026, según el IGP.

PUEDES VER: Temblor del lunes 20 de julio de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú según el IGP

Temblor HOY, 21 de julio, en Perú: último sismo EN VIVO, epicentro y magnitud reportados por el IGP

09:40
21/7/2026

Temblor hoy en Junín

- Fecha y hora local: 21/07/2026 – 02:24:54

- Magnitud: 3.5

- Profundidad: 10 km

- Latitud: -12.15

- Longitud: -75.35

- Intensidad: II-III (Chupaca)

- Referencia: 12 km al suroeste de Chupaca, provincia de Chupaca, región Junín.

09:39
21/7/2026

Bienvenidos

Bienvenidos a esta nota informativa sobre el temblor registrado hoy en Perú. Aquí encontrarás los detalles del reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), incluyendo la magnitud del sismo, la ubicación del epicentro y las recomendaciones de prevención para actuar de manera segura ante estos eventos.

Último sismo hoy en Perú: reporte oficial del IGP sobre el movimiento telúrico

El IGP reporta de manera permanente los sismos registrados en el territorio nacional a través de sus plataformas oficiales. El monitoreo del Instituto Geofísico del Perú permite conocer detalles técnicos como la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud de cada movimiento telúrico.

¿Por qué ocurren los sismos en Perú según el IGP?

De acuerdo con Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), los sismos en el país se originan principalmente por la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. El especialista explicó que este proceso ocurre en una zona de convergencia, donde ambas placas mantienen un movimiento constante y generan acumulación de energía que puede liberarse en forma de terremotos o temblores.

Por ello, el temblor de hoy en Perú forma parte de la actividad sísmica natural de un territorio ubicado en una de las regiones con mayor actividad geodinámica del mundo.

¿Se puede predecir un sismo? Esto explica el Instituto Geofísico del Perú

Sobre la posibilidad de anticipar un movimiento sísmico, Hernando Tavera señaló que actualmente no es posible determinar con exactitud cuándo ocurrirá un sismo, debido a que una predicción requeriría conocer previamente el lugar, la magnitud y la hora exacta del evento.

Sin embargo, los estudios científicos y los reportes del último sismo del IGP han permitido avanzar en pronósticos que ayudan a identificar zonas con mayor probabilidad de actividad sísmica y estimar posibles escenarios. Por esta razón, el IGP y sus canales oficiales continúan difundiendo información para fortalecer la prevención y preparación de la población ante futuros eventos.

Recomendaciones para estar preparados ante un temblor en Perú hoy

El IGP Perú y las autoridades de prevención resaltan la importancia de fortalecer una cultura de seguridad sísmica. Participar en los simulacros organizados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), tanto en hogares como en centros de trabajo y estudios, contribuye a reducir riesgos durante una emergencia. Entre las principales recomendaciones se encuentran identificar zonas seguras dentro de la vivienda, preparar una mochila de emergencia y mantener la calma durante un movimiento telúrico.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Temblor del lunes 20 de julio de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú según el IGP

  2. Temblor en Perú HOY, martes 21 de julio de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo reportado por el IGP

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano