Temblor en Perú HOY, martes 21 de julio de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo reportado por el IGP

El temblor en Perú hoy, martes 21 de julio de 2026, mantiene la atención de la población, que busca conocer el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta nota encontrarás información actualizada sobre el último sismo registrado, con datos como magnitud, epicentro y recomendaciones para actuar de manera segura ante un movimiento telúrico.

Temblor HOY, 21 de julio, en Perú: último sismo EN VIVO, epicentro y magnitud reportados por el IGP 09:40 Temblor hoy en Junín - Fecha y hora local: 21/07/2026 – 02:24:54 - Magnitud: 3.5 - Profundidad: 10 km - Latitud: -12.15 - Longitud: -75.35 - Intensidad: II-III (Chupaca) - Referencia: 12 km al suroeste de Chupaca, provincia de Chupaca, región Junín. 09:39 Bienvenidos Bienvenidos a esta nota informativa sobre el temblor registrado hoy en Perú. Aquí encontrarás los detalles del reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), incluyendo la magnitud del sismo, la ubicación del epicentro y las recomendaciones de prevención para actuar de manera segura ante estos eventos.

Último sismo hoy en Perú: reporte oficial del IGP sobre el movimiento telúrico

El IGP reporta de manera permanente los sismos registrados en el territorio nacional a través de sus plataformas oficiales. El monitoreo del Instituto Geofísico del Perú permite conocer detalles técnicos como la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud de cada movimiento telúrico.

¿Por qué ocurren los sismos en Perú según el IGP?

De acuerdo con Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), los sismos en el país se originan principalmente por la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. El especialista explicó que este proceso ocurre en una zona de convergencia, donde ambas placas mantienen un movimiento constante y generan acumulación de energía que puede liberarse en forma de terremotos o temblores.

Por ello, el temblor de hoy en Perú forma parte de la actividad sísmica natural de un territorio ubicado en una de las regiones con mayor actividad geodinámica del mundo.

¿Se puede predecir un sismo? Esto explica el Instituto Geofísico del Perú

Sobre la posibilidad de anticipar un movimiento sísmico, Hernando Tavera señaló que actualmente no es posible determinar con exactitud cuándo ocurrirá un sismo, debido a que una predicción requeriría conocer previamente el lugar, la magnitud y la hora exacta del evento.

Sin embargo, los estudios científicos y los reportes del último sismo del IGP han permitido avanzar en pronósticos que ayudan a identificar zonas con mayor probabilidad de actividad sísmica y estimar posibles escenarios. Por esta razón, el IGP y sus canales oficiales continúan difundiendo información para fortalecer la prevención y preparación de la población ante futuros eventos.

Recomendaciones para estar preparados ante un temblor en Perú hoy

El IGP Perú y las autoridades de prevención resaltan la importancia de fortalecer una cultura de seguridad sísmica. Participar en los simulacros organizados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), tanto en hogares como en centros de trabajo y estudios, contribuye a reducir riesgos durante una emergencia. Entre las principales recomendaciones se encuentran identificar zonas seguras dentro de la vivienda, preparar una mochila de emergencia y mantener la calma durante un movimiento telúrico.