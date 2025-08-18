Yape lanza CÓDIGOS DE DESCUENTO exclusivos para volar en JetSmart: aplica para viajes nacionales e internacionales
JetSmart y Yape lanzaron un cupón de descuento a favor de sus clientes, quienes podrán acceder a un descuento en sus vuelos nacionales e internacionales.
Si quieres realizar un viaje a nivel nacional o internacional, entonces tienes que aprovechar la promoción que ha realizado Yape con JetSmart, ya que así podrás ahorrar mucho dinero y conocer diversos lugares. Los códigos estarán disponibles hasta el 2026.
Promoción Yape y JetSmart
Según la información brindada por la cartera digital del BPC, sus usuarios podrán acceder a un 20% de descuento en vuelos nacionales, mientras que en salidas internacionales tendrán un 15%.
El ticket validez hasta el 10 del febrero del 2026. Se debe tener en cuenta que aplica 5% en tarifas promocionales; sin embargo, no aplica sobre promo flash. La promoción es válida hasta el 31 de agosto o agotar stock mínimo de 25 asientos.
¿Cómo cajear el código de descuento Yape
A continuación, te diremos los pasos que debes seguir para generar tu cupón y así acceder a tu descuento de 15% o 20% de acuerdo al vuelo que hayas elegido.
- Ingresa a Yape
- Selecciona la opción 'Promos'
- Busca 'JetSmart'
- Escoge la opción de tu viaje
- Clic en 'Continuar'
- Finalmente, seleccionas la opción 'Generar cupón'.
- Luego ingresa al LINK
- En la opción 'Código promocional' digita el cupón de Yape
Recuerda que, los códigos solo puede ser canjeados una sola vez por usuario o hasta agotar stock. Se recomienda a la población no compartir el cupón, ya que este puede ser utilizado por personas inescrupulosas.
