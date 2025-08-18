Yape lanza CÓDIGOS DE DESCUENTO exclusivos para volar en JetSmart: aplica para viajes nacionales e internacionales

Si quieres realizar un viaje a nivel nacional o internacional, entonces tienes que aprovechar la promoción que ha realizado Yape con JetSmart, ya que así podrás ahorrar mucho dinero y conocer diversos lugares. Los códigos estarán disponibles hasta el 2026.

Promoción Yape y JetSmart

Según la información brindada por la cartera digital del BPC, sus usuarios podrán acceder a un 20% de descuento en vuelos nacionales, mientras que en salidas internacionales tendrán un 15%.

El ticket validez hasta el 10 del febrero del 2026. Se debe tener en cuenta que aplica 5% en tarifas promocionales; sin embargo, no aplica sobre promo flash. La promoción es válida hasta el 31 de agosto o agotar stock mínimo de 25 asientos.

¿Cómo cajear el código de descuento Yape

A continuación, te diremos los pasos que debes seguir para generar tu cupón y así acceder a tu descuento de 15% o 20% de acuerdo al vuelo que hayas elegido.

Ingresa a Yape

Selecciona la opción 'Promos'

Busca 'JetSmart'

Escoge la opción de tu viaje

Clic en 'Continuar'

Finalmente, seleccionas la opción 'Generar cupón'.

Luego ingresa al LINK

En la opción 'Código promocional' digita el cupón de Yape

Recuerda que, los códigos solo puede ser canjeados una sola vez por usuario o hasta agotar stock. Se recomienda a la población no compartir el cupón, ya que este puede ser utilizado por personas inescrupulosas.