Municipalidad de Lima confirma horarios y paraderos del tren Lima–Chosica: inició la primera prueba oficial

Este jueves 11 de diciembre, la Municipalidad de Lima inició las primeras pruebas del tren Lima–Chosica sin pasajeros, con la finalidad de evaluar el mecanismo de los vagones y locotomoras, que buscarán beneficiar a más de 12 500 usuarios al día. En este marco, la institución capitalina también confirmó los paraderos y horarios de la etapa inicial.

La distancia que recorrerá este nuevo medio de transporte en Lima será de 45 kilómetros, teniendo como tiempo de viaje estimado de 1:15 horas. Asimismo, se informó que la ruta Lima-Chosica, tendrá las siguientes paradas y horarios:

Paraderos de la primera fase: Monserrate, Parque de la Murralla,Chosica

Monserrate, Parque de la Murralla,Chosica Horarios:

Chosica - Lima: de 5:30 a. m. a 8:00 a. m.

Lima - Chosica: de 5:00 p. m. a 9 p. m.

La Municipalidad de Lima anuncia horarios y paraderos del tren Lima–Chosica.

Tren Lima–Chosica inicia sus pruebas sin pasajeros

Las primeras pruebas sin pasajeros del tren Lima–Chosica, se realizan con 1 locomotora y 5 coches, que recorren desde el punto inicial del Parque de la Muralla hacia el Parque Taller en Chosica. En este importante evento se contó con la participación del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

"Estamos conectando a miles de vecinos de Lima con Chosica, sabemos que el viaje desde el Este hacia el Centro de nuestra ciudad se ha vuelto difícil, largo y agotador, por eso estamos trabajando; para ofrecer una alternativa real, un transporte, seguro, ordenado, eficiente y sobretodo, digno para todos, que representa primordialmente, tener más tiempo en casa con la familia", manifestó el burgomaestre.

Durante este evento, se realizó la presentación del Plan de Mantenimiento Preventivo, que se llevará a cabo de manera progresiva a un total de 90 coches y 19 locomotoras del tren Lima-Chosica. Esta acción pretende mejorar la calidad de vida de miles de pasajeros de la capital peruana.

Por otro lado, Renzo Reggiardo señaló que se viene evaluando la cesión del tren al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para avanzar en el proceso de operación.

"Estamos preparando un convenio que permitirá que estos trenes formen parte del sistema ferroviario nacional y cuenten con toda la experiencia técnica del sector transporte. Estamos contando con Proinversión que está ayudando a coordinar y por supuesto con el concesionario, para que el proyecto avance sin contratiempos, además del valorable apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas", agregó el alcalde.