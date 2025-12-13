- Hoy:
Municipalidad de Lima recuperó el 85% de un importante espacio público de San Juan de Lurigancho
Miles de ciudadanos serán beneficiados con la recuperación de este importante espacio. La Municipalidad de Lima confirmó un gran avance.
Mediante las redes sociales, la Municipalidad de Lima anunció que ha logrado recuperar un importante espacio público. La noticia fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes en más de una oportunidad han solicitado la limpieza total de esta zona.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima confirma horarios y paraderos del tren Lima–Chosica: inició la primera prueba oficial
"¡La descolmatación del Río Rímac alcanza el 85% de avance! Intervenimos 2 km como parte de la segunda etapa del plan de mitigación ante la temporada de lluvias en el tramo entre Nueva Caja de Agua y el Puente Chinchaysuyo, en San Juan de Lurigancho", indica el post.
Al Río Rímac llegaron 15 de maquinarias pesadas y un equipo técnico calificado, beneficiado a las zonas de SJL, El Agustino, el Rímac y el Cercado de Lima. Los espacios están siendo liberados antes de que el caudal aumente.
La Municipalidad de Lima confirmó la limpieza del río Rímac.
La obra se viralizó en las redes sociales y más de un cibernauta no dudó en brindar su opinión sobre esta iniciativa. "Excelente gestión municipal", "Es un buen trabajo preventivo", "Es bueno prevenir", "Bien, bien", son algunos mensajes que circulan en el post.
No es la primera vez que la Municipalidad de Lima está realizando mantenimiento en el río Rimac, ya que buscan prevenir diversos riesgos ante los posibles fenómenos que se reporten este 2026.
