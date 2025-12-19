Comas tendrá nuevo restaurante que ofrece buffet, karaoke y discoteca: se inaugurará en principal avenida

Rústica se ha convertido en una popular opción de entretenimiento para miles de clientes que acuden a la cadena de restaurantes, que se sigue expandiendo por el país. Esta vez, inaugurará una nueva sede en el distrito de Comas, ubicándose en el Boulevard Retablo desde este viernes 19 de diciembre.

Mediante sus redes sociales, Rústica informó que se realizará la gran inauguración de este local en Lima Norte, ubicado exactamente en la Av. Jose de la Torre 420. Ex Discoteca Kapital - Boulevard Retablo, Comas. Además, se precisó que abrirán sus puertas al público desde el mediodía.

Rústica inaugurará su nuevo local en el Boulevard Retablo en Comas.

Por otro lado, debido a la apertura del local, se ofrecerán shows exclusivos con artistas invitados que prometen brindar una buena experiencia a los clientes que se animen a asistir a Rústica Retablo. Revisa el cronograma de espectáculos:

Viernes 19 de diciembre: Chechito y Orquesta Zaperoko desde las 10:00 p. m.

Chechito y Orquesta Zaperoko desde las 10:00 p. m. Sábado 20 de diciembre: Josimar, Dailyn Curbelo y Doradas Orquesta desde las 10:00 p. m.

Josimar, Dailyn Curbelo y Doradas Orquesta desde las 10:00 p. m. Domingo 21 de diciembre: Show criollo con Los Pikus desde la 1:00 p. m. y Masiel Málaga, a partir de las 10:00 p. m.

Asimismo, Rústica Retablo ofrece karaoke de lunes a domingo, a partir de las 6:00 p. m., así como discoteca todas las noches, en el mismo horario. Estos servicios son adicionales a las bebidas y platos que pueden degustar los clientes, quienes también tendrán noches de diversión en un mismo lugar.

Esta noticia fue bien recibida por los usuarios en redes sociales, quienes no dudaron en comentar. "Qué bien, hoy iré con mis amigas", "Espero los platos están ricos", "Qué ofrezcan buenos servicios y no tan caros", "Ya era hora, este local está cerca a mi casa", "Muy pronto iré a Retablo", mencionaron.