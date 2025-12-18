Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita

Puente Piedra es un distrito emergente y con el pasar de los años se amplían las oportunidades para sus vecinos. Esta vez, el sector educación sería beneficiado, puesto que en el Pleno del Congreso se aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Norte en el distrito.

La creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Norte (UNTELN) tiene la finalidad de brindar educación superior gratuita a miles de jóvenes de dicha zona de la capital, quienes deben movilizarse varios kilómetros para acudir a sus centros de estudios, ya que en Puente Piedra no existen universidades.

En el Congreso se evalúa la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Norte en el distrito de Puente Piedra.

Hasta el momento, se sabe que la UNTELN ofrecerá carreras como Ingeniería y Administración, profesiones que sin duda llaman la atención de los estudiantes que buscan un mejor futuro de la mano con la educación pública y gratuita. Además, este centro superior buscaría el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Con la creación de la primera universidad en Puente Piedra, no solo el distrito se vería beneficiado, también zonas cercanas como Ancón, Carabayllo, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, Santa Rosa y Ventanilla. Asimismo, se reduciría la brecha educativa en Lima Norte, ofreciendo acceso a la educación superior tecnológica.

El Proyecto de Ley 2972 ya fue aprobado por el Pleno del Congreso y la declaró de interés nacional, por lo que se espera la presentación de proyectos para su creación formal. De hacerse realidad, sería una excelente iniciativa para el cono norte, que accederían a mejores oportunidades.

Por su parte, los usuarios no dudaron en colocar su opinión en redes sociales. "¿Qué les pasa? Tienen universidades estatales a las que no le implementan lo básico y, ¿quieren crear otras que sean paupérrimas?", "Ya para qué si ya vino una universidad privada y ya estoy matriculado para iniciar mis estudios. Esa universidad con fe sale en el 2040", "Pero con qué presupuesto si disminuyeron a las universidades públicas", comentaron.