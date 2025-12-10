Corte de agua en Puente Piedra: Sedapal confirma suspensión de servicio este viernes 12 de diciembre

Los vecinos de Puente Piedra serán afectados con el corte de agua programado para el viernes 12 de diciembre. Sedapal informó que la suspensión de servicio será por limpieza de los principales reservorios.

Si vives en este distrito de Lima Norte y quieres conocer cuáles son las zonas que se quedarán sin agua por más de 8 horas, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Corte de agua en Puente Piedra este 12 de diciembre

Las zonas de Asoc. Viv. Progreso Residencial, Los Claveles de Puente Piedra, Asoc. Viv. Los Embajadores, Asoc. Viv.del Paraíso del Norte, Resicencial Villa Margarita III etada, Asco. La Retamas, P.V. Virgen del Chapu y Urb. Las Fresas, se quedarán sin agua desde las 12:00 de la tarde. El servicio será restablecido a las 8:00 de la noche.

Confirman corte de agua para el viernes 12 de diciembre.

Se debe tener en cuenta que el sector 363 también sufrirá el corte de agua este viernes 12 de diciembre. Las zonas afectadas con Asoc. Viv. Café Perú, Asoc. Viv. Chavín de Huántar IV, Asoc. Viv. El Bosque, Asoc. Viv. Ex Cap. Tambo Inga de Trabajadores del Sector Salud, Asoc. Viv. Mercurio de Huancavelica, Urb. Las Vegas.

Corte de agua en Puente Piedra.

Las personas que tienen diversas dudas sobre la interrupción del servicio de agua potable, se pueden comunicar el Aquafono (01) 3127-800, debes tener a la mano tu número de suministro.