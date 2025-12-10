0
Corte de agua en Puente Piedra: Sedapal confirma suspensión de servicio este viernes 12 de diciembre

Los ciudadanos de Puente Piedra se quedarán sin servicio por más de 5 horas, según dio a conocer Sedapal. Conoce qué zonas se quedarán su agua.

Roxana Aliaga
Sedapal confirmó corte de agua en Puente Piedra este viernes 12 de diciembre.
Sedapal confirmó corte de agua en Puente Piedra este viernes 12 de diciembre. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
Los vecinos de Puente Piedra serán afectados con el corte de agua programado para el viernes 12 de diciembre. Sedapal informó que la suspensión de servicio será por limpieza de los principales reservorios.

Paga el recibo de agua en línea por la web de Sedapal.

Si vives en este distrito de Lima Norte y quieres conocer cuáles son las zonas que se quedarán sin agua por más de 8 horas, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Corte de agua en Puente Piedra este 12 de diciembre

Las zonas de Asoc. Viv. Progreso Residencial, Los Claveles de Puente Piedra, Asoc. Viv. Los Embajadores, Asoc. Viv.del Paraíso del Norte, Resicencial Villa Margarita III etada, Asco. La Retamas, P.V. Virgen del Chapu y Urb. Las Fresas, se quedarán sin agua desde las 12:00 de la tarde. El servicio será restablecido a las 8:00 de la noche.

corte de agua sedapal

Confirman corte de agua para el viernes 12 de diciembre.

Se debe tener en cuenta que el sector 363 también sufrirá el corte de agua este viernes 12 de diciembre. Las zonas afectadas con Asoc. Viv. Café Perú, Asoc. Viv. Chavín de Huántar IV, Asoc. Viv. El Bosque, Asoc. Viv. Ex Cap. Tambo Inga de Trabajadores del Sector Salud, Asoc. Viv. Mercurio de Huancavelica, Urb. Las Vegas.

corte de agua

Corte de agua en Puente Piedra.

Las personas que tienen diversas dudas sobre la interrupción del servicio de agua potable, se pueden comunicar el Aquafono (01) 3127-800, debes tener a la mano tu número de suministro.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

