Universitario dio el golpe y oficializó el fichaje de Héctor Fértoli: ¿Quién es y de qué juega?

¡Confirmado! A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes anunció la llegada del argentino Héctor Fértoli procedente de Racing para la temporada 2026.

Solange Banchon
Universitario anunció la llegada del argentino Héctor Fértoli para el 2026
Universitario anunció la llegada del argentino Héctor Fértoli para el 2026
¡Un 'rayo' para el tricampeón peruano! Universitario de Deportes presentó oficialmente al futbolista argentino Héctor Fértoli como nuevo integrante del plantel de Javier Rabanal para luchar por el 'Tetra' de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026.

Universitario hizo oficial el fichaje de Héctor Fértoli para el 2026

"Héctor Fértoli se une a las filas del único grande del Perú. ¡A defender esta camiseta con garra y pasión", señaló la cuenta oficial de 'X' del club merengue. De esta forma, la 'U' se potencia con un jugador de características ofensivas para poder competir en ambos torneos de la presente temporada.

¿Quién es Héctor Fértoli y de qué juega?

Héctor Fértoli es un futbolista de 31 años que cuenta con la nacionalidad argentina-italiana. Se desempeña como extremo izquierdo, sin embargo, también puede jugar como mediocentro ofensivo e ir por la otra banda. Su arribo a Ate se da en calidad de préstamo por una temporada desde la 'Academia' con la opción de compra.

De acuerdo al video que publicó el conjunto estudiantil en sus redes sociales, el ex Huracán de Argentina tiene bastante desequilibro en el uno contra uno. Además, posee una gran velocidad y buena definición.

¿Cómo le fue a Héctor Fértoli con Tigre el 2025?

En su última escuadra, Tigre donde también estuvo cedido el último 2025, Fértoli llegó a disputar la cantidad de 18 partidos entre la Liga Profesional y la Copa Argentina. De igual modo, anotó 2 goles y brindó una asistencia. Sin embargo, este 2026, el argentino irá por su revancha y buscará entrar a la historia de la 'U' a punta de goles.

¿En qué clubes ha jugado Héctor Fértoli?

  • Newell's Old Boys
  • San Lorenzo
  • Racing
  • Talleres
  • Huracán

