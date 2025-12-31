Campeón con Universitario firmó por todo el 2026 con Atlético Grau: "Vamos"

Universitario de Deportes ha tenido dentro de sus planteles a futbolistas que se coronaron campeones en su paso por la escuadra merengue. Por ello, luego de esta gran hazaña, algunos firmaron por otros clubes importantes de la Liga 1. Tal es el caso de Patricio Álvarez, arquero que renovó por todo el 2026 con Atlético Grau.

Campeón con Universitario jugará por todo el 2026 con Atlético Grau

Atlético Grau hizo oficial la renovación del 'Pato' Álvarez para disputar la temporada 2026 de la Liga 1 bajo la dirección técnica de Ángel Comizzo, quien busca alcanzar torneos internacionales y ganar el título nacional.

"¡El ‘pato’ se queda en Piura! Nuestro arquero, Patricio Álvarez, seguirá siendo albo. ¡Vamos Grau!", se puede leer en el X (antes Twitter) del club piurano.

Patricio Álvarez renovó con Atlético Grau por todo la temporada 2026 de la Liga 1.

Con esta renovación, Patricio Álvarez jugará su cuarto año consecutivo en Atlético Grau, por lo que sus buenas atajadas y rendimiento dentro del campo de juego en el torneo peruano le han permitido continuar.

Patricio Álvarez en Atlético Grau 2025

Álvarez disputó 3 torneos junto a Grau la temporada 2025. Por el torneo local jugó el Apertura y el Clausura, mientras que a nivel internacional defendió el arco en la Copa Sudamericana.

Por el primer campeonato del año, el 'Pato' fue arquero en 18 de 18 partidos posibles, dejando en 6 ocasiones el arco a cero. Por el segundo, disputó 16 de 17 encuentros, donde fue imbatible solo en 2 ocasiones. Mientras que por el torneo internacional jugó los 7 duelos programados.

'Pato' Álvarez campeón con Universitario

Patricio Álvarez fue parte del equipo que se coronó campeón en la Liga 1 del 2013 frente a Real Garcilaso, ocupando el puesto de cuarto arquero detrás de José Carvallo, Carlos Cáceda y Luis Llontop. Una coincidencia notable de esta hazaña es que su entrenador en ese momento fue Ángel Comizzo, quien actualmente es su técnico en Atlético Grau.