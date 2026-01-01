FPV tomó drástica decisión sobre apelación de Alianza por puntos perdidos ante Universitario

Un duro golpe sobre la mesa. El Comité de Control de la Liga Peruana de Vóley ha cerrado definitivamente el capítulo más polémico de la temporada 2025-26: la apelación presentada por Alianza Lima fue declarada infundada, confirmando la pérdida del partido ante Universitario de Deportes por infringir el límite de extranjeras en cancha.

Según el documento oficial emitido por la Federación Peruana de Voleibol (FPV), el club íntimo transgredió el numeral 11.1 de las Bases del Campeonato 2025/2026, lo que activó la aplicación directa del artículo 361 del Reglamento General, que sanciona con derrota automática por incumplimiento.

Última resolución de la FPV a la apelación de Alianza Lima

La resolución, que no admite recurso de una nueva apelación, ratifica el marcador simbólico de 3–0 (25–0 | 25–0 | 25–0) a favor de Universitario, sellando un fallo inapelable que sacude la tabla de posiciones y deja a Alianza Lima sin margen de maniobra.

¿Qué implica la derrota de Alianza Lima?

Se confirma que la infracción fue por exceso de jugadoras extranjeras en campo (excedieron el límite de tener 4 en cancha), no por rotación, como alegaba el club.

La FPV desestima todos los argumentos del recurso y reafirma su autoridad reglamentaria. El fallo impacta directamente en la lucha por los primeros puestos, ya que las blanquiazules suman dos derrotas consecutivas en lo que va de la temporada 2025-26.

A partir de ahora, este episodio marca un precedente clave en la aplicación estricta del reglamento y deja claro que, en la Liga Peruana de Vóley, las bases no se negocian y cada error se pagará muy caro a miras de la lucha por el título de la actual temporada.