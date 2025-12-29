0

Figura de Universitario hace grave denuncia por amenazas en su contra: "Espero que no..."

Es uno de los mejores refuerzos extranjeros de Universitario para la temporada y recibió mensajes en su contra debido a su rendimiento.

    Fabian Vega
    Figura de Universitario hace grave denuncia en redes sociales
    Figura de Universitario hace grave denuncia en redes sociales
    COMPARTIR

    Pensamos que solamente pasaba en el fútbol, pero no, también en el vóley. Ahora que la liga femenina de vóley se ha vuelto más popular, hay muchas personas que parece termina perdiendo la paciencia con el rendimiento de algunas jugadores. De todas maneras, esto no es motivo para que traspasen la barrera del respeto y terminen amenazando a las jugadores. Ahora le pasó a una figura de Universitario de Deportes.

    Partidos y clasificación de la fecha 10.

    PUEDES VER: Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley tras triunfo de Universitario y derrota de Alianza

    Se trata de la atacante Catherine Flood, la jugadora estadounidense utilizó su cuenta de Instagram para denunciar de manera pública su situación. "Para las personas en mis mensajes enviándome amenazas de muerte: somos atletas, somos humanos, no somos perfectos. Espero no le hagan esto a nadie más", escribió la jugadora de la 'Pumas'.

    Catherine Flood denunció amenazas graves en su contra | Vía Instagram

    Catherine Flood denunció amenazas graves en su contra | Vía Instagram

    Lo raro es que no se sabe exactamente porque Catherine Flood está recibiendo este tipo de mensajes, ya que en la victoria ante Regatas Lima fue la mejor jugadora del partido. Hizo 27 puntos, registró 5 bloqueos y sumó 2 puntos con el saque. A pesar de ser las líderes del torneo, se animó a dejar ese mensaje en redes sociales. Quiere poner el alto a esta situación.

    Lo mismo pasó en Alianza Lima

    Jugadores del equipo de vóley femenino de Alianza Lima como Maeva Orlé, Sandra Ostos y Elina Rodríguez publicaron en sus historias los mensajes fuertes y negativos que están recibiendo en su contra, seguramente por la derrota de su equipo ante la Universidad San Martín. Es algo preocupante, porque no es algo que suele pasar en la liga de vóley.

    La Liga Peruana de Vóley perjudicada

    Debido a las amenazas que reciben las jugadoras, tranquilamente es algo que se hará viral y después muchas terminarán rechazando venir a la liga peruana. Esto también pone en riesgo la sede de Perú para el próximo Sudamericano de Clubes, ya que podrían optar por modificar la sede. Ojalá estos temas se puedan resolver pronto.

    Lo más visto

    1. Fue despedido de Sporting Cristal y ahora Ángel Comizzo busca dar el golpe con ficharlo: "Contrato"

    2. Abel Hernández, con interés en la 'U' y Cristal, confirmó dónde jugará el 2026: "Para mí, lo es todo"

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano