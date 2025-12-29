Figura de Universitario hace grave denuncia por amenazas en su contra: "Espero que no..."

Pensamos que solamente pasaba en el fútbol, pero no, también en el vóley. Ahora que la liga femenina de vóley se ha vuelto más popular, hay muchas personas que parece termina perdiendo la paciencia con el rendimiento de algunas jugadores. De todas maneras, esto no es motivo para que traspasen la barrera del respeto y terminen amenazando a las jugadores. Ahora le pasó a una figura de Universitario de Deportes.

Se trata de la atacante Catherine Flood, la jugadora estadounidense utilizó su cuenta de Instagram para denunciar de manera pública su situación. "Para las personas en mis mensajes enviándome amenazas de muerte: somos atletas, somos humanos, no somos perfectos. Espero no le hagan esto a nadie más", escribió la jugadora de la 'Pumas'.

Catherine Flood denunció amenazas graves en su contra | Vía Instagram

Lo raro es que no se sabe exactamente porque Catherine Flood está recibiendo este tipo de mensajes, ya que en la victoria ante Regatas Lima fue la mejor jugadora del partido. Hizo 27 puntos, registró 5 bloqueos y sumó 2 puntos con el saque. A pesar de ser las líderes del torneo, se animó a dejar ese mensaje en redes sociales. Quiere poner el alto a esta situación.

Lo mismo pasó en Alianza Lima

Jugadores del equipo de vóley femenino de Alianza Lima como Maeva Orlé, Sandra Ostos y Elina Rodríguez publicaron en sus historias los mensajes fuertes y negativos que están recibiendo en su contra, seguramente por la derrota de su equipo ante la Universidad San Martín. Es algo preocupante, porque no es algo que suele pasar en la liga de vóley.

La Liga Peruana de Vóley perjudicada

Debido a las amenazas que reciben las jugadoras, tranquilamente es algo que se hará viral y después muchas terminarán rechazando venir a la liga peruana. Esto también pone en riesgo la sede de Perú para el próximo Sudamericano de Clubes, ya que podrían optar por modificar la sede. Ojalá estos temas se puedan resolver pronto.