Figura de Alianza Lima vóley dejó fuerte mensaje tras críticas de hinchas por perder: "Harta"

Ante la San Martín, Alianza Lima no pudo lucir su mejor versión, cayendo (por primera vez) en la Liga Peruana de Vóley. Los hinchas quedaron molestos por el nivel de las jugadoras y en redes sociales criticaron a las voleibolistas.

Maeva Orlé, figura de Alianza Lima, utilizó su cuenta de Instagram para visibilizar los ataques que recibió. La voleibolista íntima dejó un mensaje y señaló que está harta.

"Honestamente, tu juego es depresivo. Si no quieres jugar más, pide tu cambio; eres inútil", le escribieron a Orlé, a lo que respondió lo siguiente: "¡Y este no es el único! Me tienen harta!".

Maeva Orlé responde a las críticas.

Luego, Orle indicó que entiende que esos malos hinchas no representan al Pueblo Blanquiazul". Señaló que ante San Martín solo fue un mal partido y felicitó al cuadro santo por el triunfo.

Maeva agradeció a los hinchas de Alianza por el cariño.

"Nunca respondí, pero hay límites que no puede pasar. Nosotras sabemos cuando jugamos bien, sobre todo cuando jugamos mal. Ayer no fue el día y perdimos. San Martín estaba mejor, felicidades para ellas. Es un partido y eso no puede pasar, no somos robots, somos humanos", expresó la pieza elemental en Alianza.

Sandra Ostos también respondió a los fuertes comentarios

Sandra Ostos no dudó en responder a los cuestionamientos. La jugadora indicó que desconocen la interna del plantel, por lo que las críticas no tienen eco sobre ella.

"Bien que les hayan ganado. Antes me caías bien, pero ahora se te ve súper patera; un poco más y les limpias el piso a tus compañeras. Más humildad", cuestionaron a Ostos. A lo que respondió: "Opinar sin conocer ni el trabajo en equipo ni el compañerismo dice más de quien habla que de quien recibe el comentario. (…) Mejor te recomiendo unas clases de ortografía", fue lo su respuesta".