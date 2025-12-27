La última publicación de Alianza Lima tras perder los puntos ante Universitario: "Salimos..."

¡Atención! La Federación Peruana de Vóley falló a favor de Universitario de Deportes y le dio los tres puntos del partido ante Alianza Lima, mismo que las íntimas ganaron por 3-0 la semana pasada. Esta decisión se tomó debido a que las blanquiazules alinearon por un instante con cuatro jugadoras extranjeras en el terreno de juego, cuando el máximo permitido es tres. Ante ello, las de Matute se pronunciaron en redes sociales.

A la 'U' le dieron las unidades en mesa y terminó venciendo por 3 sets a 0 al cuadro dirigido por Facundo Morando, motivo por el cual las cremas y toda su hinchada se encuentran de fiesta. Sobre todo porque alcanzaron en el primer lugar de la Liga Peruana de Vóley al elenco que viene de jugar el Mundial de Clubes. Sin embargo, en La Victoria parece que poco o nada importó la decisión de la FPV debido a que lanzaron un mensaje potente.

"¡Salimos blanquiazules!", precisó Alianza Lima Vóley mediante su cuenta oficial de 'X', informando que sus voleibolistas se encuentran acudiendo a la cita que tendrán esta noche en el Polideportivo de Villa El Salvador, donde enfrentarán a la Universidad de San Martín. Las íntimas están obligadas a ganar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

La publicación de Alianza Lima.

De momento, el cuadro de Matute sigue por encima de Universitario de Deportes gracias a la cantidad de sets ganados y perdidos que tienen. Por ello, Alianza debe conseguir un triunfo frente a las albas esta noche a las 19.00 horas. La transmisión del partido estará a cargo de Latina para todo el territorio peruano.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

EQUIPOS PJ PTS SETS 1. Alianza Lima* 9 24 24-5 2. Universitario* 9 24 26-6 2. San Martín 9 24 26-10 4. Regatas Lima 9 16 21-13 5. Géminis 9 14 18-16 6. Atenea 9 13 17-19 7. Circolo 9 13 17-19 8. Rebaza Acosta 9 11 16-20 9. Olva Latino 9 9 15-21 10. Kazoku No Peru 10 7 10-26 11. Deportivo Soan 10 7 13-27 12. Wanka 9 3 4:25