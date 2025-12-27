- Hoy:
La excelente noticia que recibió 2 de Mayo con miras al duelo contra Alianza Lima
Las buenas noticias sacuden al Club 2 de Mayo previo al choque con Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.
Alianza Lima está próximo a iniciar su pretemporada para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, 2 de Mayo, su rival confirmado en el campeonato internacional, ya comenzó con los entrenamientos pensando en el cruce de ida y vuelta por la Fase 1 bajo el liderazgo de su técnico Eduardo Ledesma.
Excelente noticia sacude a 2 de Mayo previo al choque con Alianza Lima
El Club 2 de Mayo retomó los entrenamientos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al enfrentamiento que sostendrán con Alianza el próximo febrero por la fase 1 de la Libertadores y además para afrontar el torneo paraguayo.
El equipo, conocido también como 'Gallo Norteño', comenzó su pretemporada realizando trabajos a doble turno, por lo que la condición física estará en su punto máximo cuando lleguen al día crucial en el que se enfrentarán al cuadro blanquiazul.
2 de Mayo comenzó los entrenamientos previo al duelo contra Alianza Lima.
Entre los jugadores más destacados del equipo se encuentran Matías Cáceres, Óscar Romero y César Castro. Además, han incorporado a un nuevo jugador que llegó desde Brasil, nos referimos al delantero Pedro Del Valle.
Alianza Lima todavía no empieza pretemporada
En contraste con la situación que está viviendo el Club 2 de Mayo, Alianza Lima todavía no ha comenzado su pretemporada bajo la dirección de su nuevo técnico, Pablo Guede; sin embargo, esta iniciará el sábado 3 de enero de 2026."
Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026
Alianza visitará a 2 de Mayo el miercoles 4 de febrero de 2026 a las 7:30 p.m. (hora peruana) en Asunción por el duelo de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores. Luego por la vuelta, recibirá al club paraguayo en el Estadio Alejandro Villanueva, encuentro que se disputará el 11 de febrero a las 7:30 p.m. (hora Perú).
