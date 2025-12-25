Jugador de Alianza Lima y de la selección peruana cerca de fichar por Atlético Grau

Alianza Lima ha fichado a nuevos jugadores para competir en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026; sin embargo, también está anunciando a los futbolistas que dejarán el club la próxima temporada. Es por eso que desde Atlético Grau se han interesado en un volante blanquiazul que también ha hecho su debut en la selección peruana: Estamos hablando de Cristian Neira.

Atlético Grau desea a jugador de Alianza Lima para la Liga 1 2026

Según informó el periodista de L1MAX, Ernesto Jerónimo Macedo León, Neira es una de las principales pretensiones de Atlético Grau de Piura para la temporada 2026 de la Liga 1. "El volante nacional Cristian Neira gusta y mucho a Atlético Grau. Jugó en Cienciano en el 2025", se puede leer en el X del comunicador.

Atlético Grau desea el fichaje de Cristian Neira, jugador de Alianza Lima y de la selección peruana.

Cristian Neira, quien hizo su debut oficial con la selección peruana en el duelo contra Bolivia, es ahora del gusto de Ángel Comizzo, técnico del cuadro piurano, por lo que su pase puede ser cedido por Alianza.

Es importante mencionar que, a pesar de haber sido fichado por el cuadro blanquiazul en 2024, el mediocampista no logró convencer del todo al club, por lo que fue cedido a Cienciano en 2025.

Cristian Neira hizo su debut oficial con la selección peruana usando la 10 de Christian Cueva.

Actualmente, Neira tiene un contrato vigente hasta el 2026 con Alianza Lima, por lo que puede retornar al equipo. Sin embargo, todo depende de la decisión que tome la administración respecto al talentoso futbolista.

Sin duda, luego de haber demostrado su buen fútbol y toque con la Bicolor de SAFAP, ha despertado el interés de Atlético Grau en el volante de 25 años, quien está a solo unos pasos de concretar su fichaje.

Cristian Neira en la selección peruana

El técnico Gerardo Ameli decidió convocar y hacer debutar a Cristian Neira en la selección de Perú, organizado por SAFAP, el pasado 20 de diciembre de 2025 ante Bolivia en Chincha. Su gran juego y talento para dar pases lograron que hinchas y periodistas se quedaran asombrados con el mediocampista.