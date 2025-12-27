Exjugador de San Lorenzo llegará al Perú para firmar contrato con Alianza Lima: "El lunes..."

Uno de los clubes que más se ha movido en el mercado de fichajes es Alianza Lima. Los blanquiazules quieren dejar atrás el mal cierre de temporada que tuvieron y armar el mejor plantel posible para ganar la Liga 1 2026. En ese contexto, se confirmó que un destacado jugador, con pasado en San Lorenzo, arribará al Perú para firmar contrato con los 'íntimos'.

Ex San Lorenzo llegará al Perú para firmar contrato con Alianza Lima

Con la premisa de definir sus incorporaciones antes del arranque de la pretemporada, la dirección deportiva de Alianza Lima ya tiene todo acordado para sumar al delantero Federico Girotti, quien llegará procedente de Talleres de Córdoba. De esta manera, solo resta que el club haga oficial su fichaje en los próximos días.

En ese contexto, el periodista deportivo Gerson Cuba reveló una información que generó expectativa entre los hinchas, señalando que el atacante argentino viajará al Perú y tiene prevista su llegada para este lunes 29 de diciembre.

Federico Girotti llegará al Perú para firmar contrato con Alianza Lima

"Desde Talleres me informan que el lunes estaría arribando a suelo peruano Federico Girotti para pasar los exámenes médicos con Alianza Lima", fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de 'X'.

Tras arribar al país, Girotti se someterá a los exámenes médicos correspondientes y, de superarlos, quedará habilitado para firmar su contrato con el cuadro blanquiazul y convertirse en el delantero estrella. Cabe señalar que la escuadra victoriana tuvo que desembolsar la suma de 1,6 millones dólares por el pase del jugador.

¿Hasta cuándo firmará contrato Federico Girotti con Alianza Lima?

De acuerdo a lo informado por el periodista José Varela, ya existe un acuerde entre todas las partes para concretar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima. Asimismo, el comunicador señaló que el delantero de 26 años firmará un contrato por 3 años, pensando en una posible venta que deje un beneficio al club.

Federico Girotti tuvo un pasado en San Lorenzo

Girotti ha desarrollado su carrera en el fútbol argentino, donde ha defendido a clubes de gran nivel, siendo uno de ellos San Lorenzo. Durante la temporada 2023, fue cedido a préstamo a las filas del 'Ciclón', donde logró sumar varios minutos y jugar 16 partidos, aunque era considerado más como un revulsivo. El argentino no logró ganarse la permanencia y se marchó tras media temporada donde marcó 3 goles.