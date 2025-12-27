Alianza Lima responde al Ministerio y confía que jugará ante Inter Miami el 24 de enero: "Seguros"

Alianza Lima se pronunció públicamente luego de que el Ministerio del Interior ordenara una reunión con el club blanquiazul y Universitario de Deportes, con el fin de coordinar los partidos de presentación del 2026. Dado el panorama que se vive para estos encuentros internacionales del 24 de enero, el elenco 'íntimo' tomó postura a poco de la cita programada.

Alianza Lima responde al Ministerio del Interior

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima indicó que asistirán a la reunión pactada por el MININTER con la delegación de Universitario de Deportes. Fuera de ello, la institución blanquiazul aclaró que su solicitud para las garantías del partido ante Inter Miami fueron presentadas antes de que el cuadro crema haga lo suyo por su amistoso.

Asimismo, indica que la magnitud del partido ante Inter Miami de Lionel Messi no solo será un espectáculo para el bien de Alianza Lima, sino para todo el país por los beneficios económicos y sociales para la marca Perú. Dado este argumento, la directiva 'victoriana' confía en que se respetará su fecha de la "Noche Blanquiazul 2026" para el próximo 24 de enero.

"Nuestro club confirma que asistirá a la reunión de coordinación convocada para este lunes 29 de diciembre. […] Nuestra institución considera pertinente precisar que hemos cumplido estrictamente con la presentación de toda la documentación requerida para la solicitud de garantías de orden público. La presencia de una figura internacional como Lionel Messi convierte este espectáculo en un evento de relevancia para el Perú, con impacto deportivo, social, económico y para la marca país. Desde Alianza Lima, nos mostramos plenamente seguros de que el evento se llevará a cabo según lo programado", se lee en el comunicado de Alianza Lima.

Comunicado de Alianza Lima.

MININTER tendrá reunión con Alianza Lima y Universitario

A tempranas horas del día, el Ministerio del Interior indicó que llevará a cabo una reunión de urgencia con los representantes de Alianza Lima y Universitario. Esto, con el fin de ponerse de acuerdo con respecto a los partidos programados para el mismo 24 de enero. Evidentemente, no es posible que se afronten ambos encuentros el mismo día.

"El MININTER informa que ha recibido las solicitudes presentadas por Universitario y Alianza Lima para la realización de los encuentros deportivos programados para el 24 de enero de 2026. […] El Ministerio del Interior considera necesario que ambos clubes evalúen de manera conjunta alternativas de reprogramación o alcancen un acuerdo consensuado respecto a la fecha de realización de dichos eventos. Con este propósito, se ha convocado a los representantes de ambos clubes a una reunión de coordinación el lunes 29 de diciembre a las 5:00 pm., a fin de que puedan presentar una propuesta concertada que permita una evaluación integral de las condiciones de seguridad y orden público", se lee en la misiva.