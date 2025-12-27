0

Confirmado: Ex Newell's de casi medio millón llegará a Alianza Lima para unirse a la pretemporada

Alianza Lima se mentaliza en lo que será la temporada 2026 y ahora se confirma llegada de futbolista con pasado en Newell's Old Boys de Argentina.

Uno de los equipos que tiene la convicción de hacer un mejor rol en el 2026 es Alianza Lima. Los blanquiazules no solo se quedaron sin título de la Liga 1, sino que terminaron como "Perú 4" para afrontar la Copa Libertadores del siguiente año. Bajo ese contexto, el equipo 'victoriano' ha comenzado a anunciar incorporaciones para potenciar al plantel, en el que se confirmó el arribo de un futbolista con pasado en Newell's Old Boys.

Alianza Lima afrontará la Serie Río de la Plata 2026.

Ex Newell's llegará a Alianza Lima para la pretemporada 2026

Se trata de Gaspar Gentile, futbolista argentino de 30 años que firmó contrato con Alianza Lima a mediados del 2025. El atacante estampó su rúbrica hasta fines del 2027, por lo que llegará a Perú el próximo 2 de enero para sumarse a la pretemporada que liderará Pablo Guede.

Según informó el periodista Gerson Cuba en redes sociales, el futbolista es uno de los integrantes que será parte de la delegación blanquiazul en el inicio del 2026. Se espera que el nuevo estratega de los 'íntimos' evalúe al 100% el nivel de cada uno de los mencionados, para dar una conclusión en base al plantel que tomará en cuenta para la siguiente campaña.

"Gaspar Gentile llega al país el 2 de enero para unirse a la pretemporada de Alianza Lima", informó el periodista Gerson Cuba en su cuenta oficial de 'X'.

Gaspar Gentile y sus números con Alianza Lima al cierre del 2025

Tras su llegada a mediados del 2025, proveniente de Cienciano, Gaspar Gentile afrontó un total de 19 partidos con Alianza Lima. El atacante argentino registró tres goles en 769 minutos disputados. Vale indicar, que el delantero no fue considerado para ninguno de los partidos de los Playoffs de los blanquiazules ante Sporting Cristal, por lo que ahora el jugador espera mostrar su mejor versión bajo la mirada de Pablo Guede.

¿En qué clubes jugó Gaspar Gentile?

  • Newell's Old Boys
  • Ferro
  • Temperley
  • Alvarado
  • Universidad San Martín
  • UTC
  • Deportivo Garcilaso
  • Cienciano
  • Alianza Lima

Valor de mercado de Gaspar Gentile

Según el portal "Transfermarkt", Gaspar Gentile tiene el valor de mercado de 400 mil euros a sus 30 años de edad. El delantero argentino tuvo su mejor versión en la temporada 2022 cuando defendía a UTC, ya que registró una cifra de 700 mil euros.

