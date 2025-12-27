Ángelo Campos impacta con categórico mensaje tras no renovar con Alianza Lima: "El verdadero..."

Alianza Lima atraviesa un proceso de reestructuración luego del fiasco de la temporada, donde sumó un nuevo año sin títulos. Una de las medidas que tomaron los blanquiazules fue oficializar la salida de varios jugadores, siendo uno de ellos Ángelo Campos. Precisamente, el golero se pronunció con un inesperado mensaje tras no renovar contrato.

Ángelo Campos dejó categórico mensaje tras no renovar con Alianza Lima

A través de su cuenta de Instagram, Ángelo Campos reaccionó rápidamente al anuncio oficial de su salida de Alianza Lima. El arquero nacional aprovechó el momento para compartir un mensaje que llamó la atención de los hinchas.

Y es que, lejos de dirigir palabras de agradecimiento al club o a sus compañeros, el popular ‘Mono’ decidió expresar su gratitud hacia el personal interno de la institución. En sus historias, publicó una fotografía que evidenciaba la cercanía que mantenía con distintos trabajadores del entorno blanquiazul, a quienes agradeció por lo vivido y confesó que los extrañará.

Ángelo Campos se pronunció tras su salida de Alianza Lima.

"Gracias a todos ustedes que son la familia de Alianza y son el verdadero corazón de mi Alianza. Como los voy a extrañar a todos ustedes", fue el mensaje que publicó el jugador, mencionando además a miembros del staff de Alianza Lima como personal de seguridad, cocina, entre otros.

Si bien este mensaje representa una clara muestra de cariño de Ángelo Campos hacia los trabajadores menos visibles del club, llamó la atención que no haya dedicado palabras a sus compañeros de equipo. Un detalle que no pasó desapercibido para los hinchas y que aumenta los rumores de posibles divisiones dentro del vestuario blanquiazul.

Ángelo Campos y sus logros con Alianza Lima

El 'Mono' Campos es considerado uno de los referentes de Alianza Lima en los últimos años, siendo una pieza esencial del equipo y vital con sus atajadas en el arco blanquiazul. El golero tuvo dos etapas en la institución, siendo la segunda la más destacada.

Con el cuadro victoriano, Campos atajó más de 100 partidos durante los últimos 5 años y fue una pieza esencial en la obtención del bicampeonato en 2021 y 2022. Adicional a ello, fue parte del equipo campeón en la temporada 2017.