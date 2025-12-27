0

Ángelo Campos impacta con categórico mensaje tras no renovar con Alianza Lima: "El verdadero..."

Alianza Lima anunció oficialmente la salida de Ángelo Campos luego de 5 temporadas y el golero no dudó en dejar un rotundo mensaje en redes tras no renovar contrato.

Angel Curo
Ángelo Campos impacta con categórico mensaje tras no renovar con Alianza Lima
Ángelo Campos impacta con categórico mensaje tras no renovar con Alianza Lima | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima atraviesa un proceso de reestructuración luego del fiasco de la temporada, donde sumó un nuevo año sin títulos. Una de las medidas que tomaron los blanquiazules fue oficializar la salida de varios jugadores, siendo uno de ellos Ángelo Campos. Precisamente, el golero se pronunció con un inesperado mensaje tras no renovar contrato.

Prensa de Ecuador destacó a laureado futbolista que firmó con Alianza hasta 2028

PUEDES VER: Prensa de Ecuador destacó a laureado futbolista que firmó con Alianza hasta 2028: "Determinante"

Ángelo Campos dejó categórico mensaje tras no renovar con Alianza Lima

A través de su cuenta de Instagram, Ángelo Campos reaccionó rápidamente al anuncio oficial de su salida de Alianza Lima. El arquero nacional aprovechó el momento para compartir un mensaje que llamó la atención de los hinchas.

Y es que, lejos de dirigir palabras de agradecimiento al club o a sus compañeros, el popular ‘Mono’ decidió expresar su gratitud hacia el personal interno de la institución. En sus historias, publicó una fotografía que evidenciaba la cercanía que mantenía con distintos trabajadores del entorno blanquiazul, a quienes agradeció por lo vivido y confesó que los extrañará.

Ángelo Campos, Alianza Lima

Ángelo Campos se pronunció tras su salida de Alianza Lima.

"Gracias a todos ustedes que son la familia de Alianza y son el verdadero corazón de mi Alianza. Como los voy a extrañar a todos ustedes", fue el mensaje que publicó el jugador, mencionando además a miembros del staff de Alianza Lima como personal de seguridad, cocina, entre otros.

Si bien este mensaje representa una clara muestra de cariño de Ángelo Campos hacia los trabajadores menos visibles del club, llamó la atención que no haya dedicado palabras a sus compañeros de equipo. Un detalle que no pasó desapercibido para los hinchas y que aumenta los rumores de posibles divisiones dentro del vestuario blanquiazul.

Ángelo Campos y sus logros con Alianza Lima

El 'Mono' Campos es considerado uno de los referentes de Alianza Lima en los últimos años, siendo una pieza esencial del equipo y vital con sus atajadas en el arco blanquiazul. El golero tuvo dos etapas en la institución, siendo la segunda la más destacada.

Con el cuadro victoriano, Campos atajó más de 100 partidos durante los últimos 5 años y fue una pieza esencial en la obtención del bicampeonato en 2021 y 2022. Adicional a ello, fue parte del equipo campeón en la temporada 2017.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Ex Real Oviedo de España expresó su emoción por firmar con Universitario: "Nos vemos pronto"

  2. Ángelo Campos impacta con categórico mensaje tras no renovar con Alianza Lima: "El verdadero..."

  3. Alianza Lima y sus 3 rivales definidos para la Serie Río de la Plata 2026: fecha y días confirmados

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano