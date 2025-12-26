- Hoy:
Alianza Lima anuncia la salida de Ángelo Campos y lo despide con emotivo video: "Gracias"
¡Confirmado! Ángelo Campos no continuará en Alianza Lima para la temporada 2026. El club anunció su salida luego de 5 temporadas y le dedicó una nostálgica despedida.
Alianza Lima atraviesa un proceso de reestructuración en su plantel luego de haber sumado otro año sin títulos y quedar como Perú 4 para la Copa Libertadores 2026. Por ello, la dirección deportiva decidió darle salida a varios jugadores y ahora acaban de anunciar que Ángelo Campos dejará al club, despidiéndolo con un emotivo video.
Alianza Lima anunció la salida de Ángelo Campos
Mediante sus redes sociales, Alianza Lima comunicó que no renovarán el contrato de Ángelo Campos para la siguiente temporada, poniendo así fin a una etapa que duró 4 años, tras su llegada en 2021, donde se consagró como uno de los referentes y figuras del equipo.
Campos deja al club del que es hincha confeso tras haber perdido el cartel de titular ante Guillermo Viscarra, aunque se marcha con un bicampeonato (2021-2022) en su haber, donde fue una de las piezas más importantes del equipo.
"Gracias por cada atajada y cada momento compartido. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Gracias, Ángelo!", fue el mensaje que dejó el club en una publicación en sus redes sociales.
En este material audiovisual, el club recordó las palabras de Ángelo Campos, donde demostraba todo el cariño y afecto que sentía por el club. De igual manera, dentro del video, el cuadro blanquiazul señaló que el golero nacional deja un huella imborrable en la historia.
"Defendiste el arco en años que quedarán para siempre en la memoria del hincha. Gracias por ser parte del bicampeonato 2021-2022. Esta historia también te pertenece", mencionaron.
Números de Ángelo Campos en Alianza Lima
Ángelo Campos fue una pieza fundamental en los últimos años de Alianza Lima, donde defendió el arco en 118 partidos durante los últimos 5 años, dejando su valla invicta en 60 partidos y logró alzar dos títulos nacionales. No obstante, anteriormente también tuvo otra etapa como blanquiazul en 2017 y 2018, donde también sumó un título.
¿Dónde jugará Ángelo Campos en 2026?
De acuerdo a lo informado por el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, el portero de 32 años ha despertado gran interés en la dirección deportiva de UTC, por lo que ahora ya tiene el camino libre para poder darle un nuevo rumbo a su carrera.
