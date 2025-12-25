El millonario premio que recibirá Alianza Lima si supera las tres fases previas de la Copa Libertadores
Al igual que la campaña pasada, Alianza Lima buscará hacer historia en la fase previa hasta llegar a fase de grupos y asegurar un dineral.
Alianza Lima tendrá una dura misión el año que viene, pues nuevamente tendrá que jugar la fase previa de la Copa Libertadores. No lograron acceder a la fase de grupos de manera directa, por lo que les tocará seguir el mismo camino que les tocó este año. Esta temporada vencieron a Nacional de Paraguay, Boca Juniors de Argentina y Deportes Iquique de Chile.
Con el sorteo ya realizado, en 2026 deberán lidear con Sportivo 2 de Mayo de Paraguay en la primera fase, de clasificar les tocará medirse ante Sporting Cristal y en la última ante el ganador de la llave entre Huachipato de Chile y Carabobo de Venezuela. Con Pablo Guede, como DT a la cabeza, podrían recaudar un jugoso premio.
Se sabe que por acceder a fase de grupos cualquier club recibirá 3 millones de dólares, que se entrega por los tres partidos a local que les tocará jugar. Pasa que Alianza Lima también sumaría los montos de las fases previa, que en total serían 400 mil dólares por la Fase 1, 500 mil dólares por la Fase 2 y 600 mil dólares por la Fase 3. En total, recaudaría 4,5 millones de dólares.
Alianza Lima tiene una delantera de lujo
Con los fichajes de Federico Girotti y Luis Ramos, Alianza Lima buscará dar el golpe en el torneo internacional y entrar a fase de grupos. Tampoco hay que dejar de lado a Paolo Guerrero, que con 41 años logró terminar la temporada con 18 goles. Ahora los blanquiazules tienen harto gol para dar la pelea en 2026.
¿Dónde debutará Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026?
El equipo blanquiazul tendrá que viajar a Paraguay para su primer partido de Copa Libertadores. Los dirigidos por Pablo Guede enfrentarán a Sportivo 2 de Mayo de visita y cerrarán la llave de local en Matute. En los próximos días Alianza Lima anunciará más detalles de la pretemporada, ya que este partido está programado para el mes de febrero.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90