El millonario premio que recibirá Alianza Lima si supera las tres fases previas de la Copa Libertadores

Alianza Lima tendrá una dura misión el año que viene, pues nuevamente tendrá que jugar la fase previa de la Copa Libertadores. No lograron acceder a la fase de grupos de manera directa, por lo que les tocará seguir el mismo camino que les tocó este año. Esta temporada vencieron a Nacional de Paraguay, Boca Juniors de Argentina y Deportes Iquique de Chile.

PUEDES VER: Ángelo Campos puede remecer el mercado firmando por rival de Alianza Lima para 2026

Con el sorteo ya realizado, en 2026 deberán lidear con Sportivo 2 de Mayo de Paraguay en la primera fase, de clasificar les tocará medirse ante Sporting Cristal y en la última ante el ganador de la llave entre Huachipato de Chile y Carabobo de Venezuela. Con Pablo Guede, como DT a la cabeza, podrían recaudar un jugoso premio.

Se sabe que por acceder a fase de grupos cualquier club recibirá 3 millones de dólares, que se entrega por los tres partidos a local que les tocará jugar. Pasa que Alianza Lima también sumaría los montos de las fases previa, que en total serían 400 mil dólares por la Fase 1, 500 mil dólares por la Fase 2 y 600 mil dólares por la Fase 3. En total, recaudaría 4,5 millones de dólares.

Alianza Lima tiene una delantera de lujo

Con los fichajes de Federico Girotti y Luis Ramos, Alianza Lima buscará dar el golpe en el torneo internacional y entrar a fase de grupos. Tampoco hay que dejar de lado a Paolo Guerrero, que con 41 años logró terminar la temporada con 18 goles. Ahora los blanquiazules tienen harto gol para dar la pelea en 2026.

¿Dónde debutará Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026?

El equipo blanquiazul tendrá que viajar a Paraguay para su primer partido de Copa Libertadores. Los dirigidos por Pablo Guede enfrentarán a Sportivo 2 de Mayo de visita y cerrarán la llave de local en Matute. En los próximos días Alianza Lima anunciará más detalles de la pretemporada, ya que este partido está programado para el mes de febrero.