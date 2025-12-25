¡Sorpresa! Alianza Lima confirma salida de Matías Succar y revelan su nuevo club: "Crecimiento"

Alianza Lima sorprende a su fiel afición anunciando una nueva salida como Matías Succar. El delantero nacional mantiene contrato con los blanquiazules hasta 2027, pero para la siguiente temporada será cedido a un mítico club que será su rival en la Liga 1 y que afrontará la Copa Sudamericana.

Matías Succar no seguirá en Alianza Lima

A través de sus redes sociales, Alianza Lima confirmó que Matías Succar no seguirá en el primer equipo para el 2026. Asimismo, recalcó que será cedido a Cienciano del Cusco, como bien se ha ido informando en las últimas semanas. El delantero de 26 años afrontará una nueva experiencia en su carrera profesional, por lo que ahora espera sumarse en el cuadro del 'Papá' durante la pretemporada.

"¡Muchos éxitos en este nuevo desafío, Matías! Que esta etapa sume experiencia y crecimiento", informó Alianza Lima a través de sus redes sociales.

Matías Succar no seguirá en Alianza Lima y será cedido a Cienciano.

Alianza Lima confía en que Matías Succar mostrará su mejor versión con camiseta de Cienciano, y así tener la experiencia suficiente para regresar al primer equipo blanquiazul. Se sabe que su contrato aún está vigente, por lo que aún su pase le pertenece a la institución 'victoriana'.

Cienciano confirma la llegada de Matías Succar

Luego del anuncio de Alianza Lima, el mismo Cienciano del Cusco confirmó a todos sus seguidores que Matías Succar será el nuevo delantero del cuadro de provincia para competir en la Liga 1 y Copa Sudamericana 2026. El atacante estará por primera vez en un equipo con sede en altura, por lo que será un gran reto a sus 26 años de edad.

"¡Bienvenido, Matías! Anunciamos a Matías Succar como nuevo jugador del club. El delantero, procedente de Alianza Lima, llega a préstamo por toda la temporada 2026. ¡Vamos con todo a defender nuestra sagrada camiseta!", informó Cienciano.