Alianza Lima busca a figura de Universitario y dar el bombazo en el mercado

Alianza Lima se ha caracterizado por ser uno de los equipos protagonistas de la Liga 1 y también de la Liga Femenina. En este campeonato, ya ha logrado el bicampeonato este 2025 y ahora busca el tricampeonato el 2026. Es por eso que el equipo de las 'íntimas' está buscando fichar a una jugadora de Universitario de Deportes con pasado en Sporting Cristal para lograr sus objetivos: nos referimos a Alondra Vílchez.

Alianza Lima se interesa en volante de Universitario de Deportes

El periodista especializado en el equipo blanquiazul, Gerson Cuba, informó a través de sus redes sociales que Alianza se encuentra interesado en el fichaje de Vílchez, actual centrocampista de Universitario.

"Alianza Lima ha sondeado a Alondra Vílchez para la próxima temporada. Veremos si llegan a formalizar una oferta", se puede leer en el X (antes Twitter) del comunicado.

Alianza Lima busca el fichaje de Alondra Vílchez, jugadora de Universitario

Alondra Vílchez es actualmente jugadora de Universitario y llegó al club crema desde Cristal, por lo que, si logra concretar su llegada a Alianza, podría ser su tercer equipo grande en la Liga Femenina.

Cabe mencionar que la volante llegó al cuadro estudiantil como la sorpresa del 2024 al regresar al club luego de su paso por Sporting Cristal y defender el campeonato del 2023; sin embargo, esto no sucedió, ya que el cuadro íntimo ganó dos títulos consecutivos en 2024 y 2025.

Ahora, Vílchez podría formar parte de Alianza Lima y buscar el tricampeonato nacional si las íntimas proceden a hacerle una oferta formal. El plus adicional que tiene la mediocampista es que ya conoce lo que es salir campeona nacional, pues con las merengues lo logró en 2015, 2016 y 2019.

El último logro que tuvo la jugadora fue salir campeona del Torneo Clausura 2025 ante el equipo que ahora desea tenerla, Alianza. Todo dependerá de si terminan bien los sondeos y la administración blanquiazul procede con una oferta que haga pasar a Alondra Vílchez de un club a un club rival.