¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín y dónde ver partidazo por Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima ganó a Universitario y se consolidó en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. San Martín crece su nivel y pisa los talones a las bicampeonas. Ambos clubes se verán las caras por la fecha 10 del campeonato en el Polideportivo 'Lucha' Fuentes de Villa El Salvador.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. San Martín?

El partido entre Alianza Lima y San Martín por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley se realizará el sábado 27 de diciembre en el Polideportivo 'Lucha' Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín vóley 2025?

Este emocionante partido entre Alianza Lima y San Martín está pactado para iniciar a las 7:00 p.m. (horario peruano, ecuatoriano y Colombiano).

México: 6:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín vóley 2025?

La transmisión del partido entre Alianza Lima contra San Martín por la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina (canal 2). Por streaming, el duelo lo puedes ver por la app de Latina o la página web del canal peruano.

Alianza Lima vs. San Martín Vóley 2025: Entradas

La venta de entradas para el partido entre Alianza y San Martín estará a cargo de Joinnus.

Norte: 25 soles

Sur: 25 soles

Oriente: 35 soles

Occidente: 45 soles

General: 20 soles

¿Alianza Lima perderá en mesa el partido contra Universitario?

En el primer set del Alianza Lima vs. UIniversitario, el técnico blanquiazul se equivocó y alineó a 4 extranjeras en cancha, cuando las bases solo permiten tres. El DT intentó corregir su error, pero el árbitro le indicó que el cambio ya se realizó, no se puede retroceder y tiene que seguir el partido.

Tras finalizar el partido, Universitario confirmó que pedirá los puntos del partido porque la falta que cometió Alianza Lima es perder 3-0 con 25-0 por cada set.

Alianza Lima es líder del campeonato.

Cenaida Uribe, jefa del equipo de voleibol de Alianza, se pronunció al respecto. Aseguró que el árbitro debió anular los puntos de los blanquiazules y falló al momento de interpretar las reglas. Además, puntualizó que no pueden perder el partido contra la U en mesa.

"Amparándose en el reglamento de la FIVB, ante una sustitución ilegal, el árbitro debió sancionar a Alianza Lima con punto y saque a favor de Universitario, y posteriormente ordenar la corrección de la sustitución", indicó a Ovación.

Luego agregó lo siguiente: "Desde el momento en que se comete la falta, correspondía anular los puntos obtenidos por Alianza Lima y validar los de Universitario. Eso es lo que establece claramente el reglamento".