FPV declaró fundado reclamo de Universitario y le quitó 3 puntos a Alianza Lima

El Comité de Apelaciones de la Federación Peruana de Vóley declaró fundado el reclamo de Universitario de Deportes, en el cual manifestaban que Alianza Lima cometió una grave infracción al alinear 4 jugadoras extranjeras en cancha en el duelo por la jornada 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

FPV declaró fundado el reclamo interpuesto por Universitario ante falta grave de Alianza Lima

En medio del encuentro entre Alianza Lima Vóley y Universitario Vóley, Facundo Morando, técnico aliancista, decidió alinear a 4 jugadoras extranjeras en el campo de juego infringiendo una norma del reglamento de la Liga Peruana de Vóley.

Ante ello, Universitario, a través de su Jefe Polideportivo, Fabrizio Acerbi, decidió presentar el reclamo correspondiente, alegando que Alianza cometió una grave falta que viola las bases del juego, por lo que todo quedó en manos de la FPV.

Debido a esta queja, la Federación Peruana de Vóley se pronunció este 27 de diciembre, determinando que Universitario de Deportes tiene toda la razón. Declararon fundado el reclamo interpuesto, manifestando que Alianza Lima cometió una grave infracción al alinear 4 extranjeras en cancha, infringiendo las Bases del Campeonato.

FPV declaró fundado el reclamo interpuesto por Universitario ante falta de Alianza Lima. Foto: FPV

Por ello, la Liga Peruana de Vóley decidió que el club crema obtenga la victoria ante las blanquiazules por un marcador oficial de 3-0 (25-0, 25-0, 25-0) y con esto modificar completamente la tabla de posiciones.

Tabla de Posiciones de la LNSV tras reclamo de Universitario