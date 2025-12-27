0
EN DIRECTO
Chelsea vs Aston Villa por Premier League

FPV declaró fundado reclamo de Universitario y le quitó 3 puntos a Alianza Lima

La apelación de Universitario de Deportes fue correspondida por la FPV y le otorgaron la victoria ante Alianza Lima debido a una falta grave.

    Luis Blancas
    FPV declaró fundado el reclamo interpuesto por Universitario ante falta de Alianza Lima
    FPV declaró fundado el reclamo interpuesto por Universitario ante falta de Alianza Lima | Foto: X
    COMPARTIR

    El Comité de Apelaciones de la Federación Peruana de Vóley declaró fundado el reclamo de Universitario de Deportes, en el cual manifestaban que Alianza Lima cometió una grave infracción al alinear 4 jugadoras extranjeras en cancha en el duelo por la jornada 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

    Partidos y clasificación de la fecha 10.

    PUEDES VER: Tabla de la Liga Peruana de Vóley: programación y resultados de la fecha 10

    FPV declaró fundado el reclamo interpuesto por Universitario ante falta grave de Alianza Lima

    En medio del encuentro entre Alianza Lima Vóley y Universitario Vóley, Facundo Morando, técnico aliancista, decidió alinear a 4 jugadoras extranjeras en el campo de juego infringiendo una norma del reglamento de la Liga Peruana de Vóley.

    Ante ello, Universitario, a través de su Jefe Polideportivo, Fabrizio Acerbi, decidió presentar el reclamo correspondiente, alegando que Alianza cometió una grave falta que viola las bases del juego, por lo que todo quedó en manos de la FPV.

    Debido a esta queja, la Federación Peruana de Vóley se pronunció este 27 de diciembre, determinando que Universitario de Deportes tiene toda la razón. Declararon fundado el reclamo interpuesto, manifestando que Alianza Lima cometió una grave infracción al alinear 4 extranjeras en cancha, infringiendo las Bases del Campeonato.

    universitario reclamo voley

    FPV declaró fundado el reclamo interpuesto por Universitario ante falta de Alianza Lima. Foto: FPV

    Por ello, la Liga Peruana de Vóley decidió que el club crema obtenga la victoria ante las blanquiazules por un marcador oficial de 3-0 (25-0, 25-0, 25-0) y con esto modificar completamente la tabla de posiciones.

    Tabla de Posiciones de la LNSV tras reclamo de Universitario

    EQUIPOSPJPTSSETS
    1. Alianza Lima92424-5
    2. Universitario92426-6
    2. San Martín92426-10
    4. Regatas Lima91621-13
    5. Géminis91418-16
    6. Atenea91317-19
    7. Circolo91317-19
    8. Rebaza Acosta91116-20
    9. Olva Latino9915-21
    10. Deportivo Soan9611:24
    11. Kazoku No Peru957:24
    12. Wanka934:25

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Luis Blancas
    AUTOR: Luis Blancas

    Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

    Lo más visto

    1. FPV declaró fundado reclamo de Universitario y le quitó 3 puntos a Alianza Lima

    2. Tabla de la Liga Peruana de Vóley: programación y resultados de la fecha 10

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano