DT de Juan Pablo II se deshace en elogios ante dos figuras de Alianza Lima: "Mucha jerarquía"

A pocas horas del partido entre Alianza Lima vs Juan Pablo II, el entrenador del elenco que visitará Matute no dudó en elogiar el plantel del equipo blanquiazul, pero sorprendió al destacar a ciertos futbolistas que asegura conocerlos a la perfección. El partido entre ambos está programado para el sábado 21 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Tras el último empate de Alianza en su visita a Cusco, el equipo dirigido por Pablo Guede está enfocado en conseguir los tres puntos ante Juan Pablo II. Los íntimos son uno de los líderes de la Liga 1 y buscan seguir ese camino antes del clásico ante Universitario. En medio de ello, Marco Zuleta sorprendió con una llamativa opinión sobre los futbolistas blanquiazules.

DT de Juan Pablo II se rinde ante jugadores de Alianza Lima

En la previa del partido ante Alianza Lima, el experimentado Marco Zuleta no se guardó nada y aseguró que su rival tiene suficientes alternativas para plasmar la jerarquía en el campo de juego. También, hizo énfasis en algunos de los nombres del equipo.

“A Gaibor lo conozco bastante, sabemos que cuando manejan los hilos del medio a él, es un jugador muy inteligente para moverse de mitad de cancha hacia adelante, ni qué hablar de Advíncula, Guerrero. Tienen un gran plantel. Pero de cualquier forma yo creo que los que les toque hacerlo, ya sean titulares o suplentes, Alianza Lima tiene un plantel de jerarquía”, indicó en conversación con L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

A Alianza Lima se le presenta una oportunidad de oro al enfrentar a Juan Pablo II. Los blanquiazules tendrán la posibilidad de reafirmar su primer lugar como locales ante un rival que marcha en la novena posición con 10 puntos. Los Íntimos solamente tendrán que enfocarse en ganar el título nacional tras quedar fuera de cualquier competición de la Conmebol.