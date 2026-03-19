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Alianza Lima impacta al confirmar bajas de Garcés y Gaibor en plena lucha del Apertura: “Desgarro”
¡Duro golpe en Matute! Alianza Lima generó gran preocupación luego de confirmar las duras lesiones de Renzo Garcés y Fernando Gaibor, quienes serán bajas para los próximos partidos.
Alianza Lima tiene la obligación de lograr el título de la Liga 1 2026 en esta temporada y romper su mala racha sin títulos, por lo que están enfocados en ganar todos los partidos. Sin embargo, en plena disputa por el liderato del Torneo Apertura, el club estremeció a los hinchas luego de confirmar que perderán a dos jugadores claves para sus próximos duelos: Se trata de Renzo Garcés y Fernando Gaibor.
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Alianza Lima impacta al confirmar bajas de Garcés y Gaibor en plena lucha del Apertura
El equipo comandado por Pablo Guede tiene la consiga de conseguir la gran cantidad de triunfos posibles. No obstante, recibieron un duro golpe en su planificación luego de que se confirmara que Renzo Garcés y Fernando Gaibor no podrán jugar en los siguiente partidos tras sufrir desgarros musculares.
En un comunicado, el club reveló que el estado físico del defensa y confirmó su lesión. "Durante el encuentro frente a Deportivo Garcilaso, nuestro futbolista Renzo Garcés presentó una molestia física que le impidió culminar el partido. Los exámenes médicos posteriores han confirmado que el jugador presenta un desgarro del tendón en el abductor izquierdo”, mencionaron.
Alianza Lima confirmó las lesiones de Renzo Garcés y Fernando Gaibor
Del mismo modo, también anunciaron que no contarán con el volante ecuatoriano tras sufrir un desgarro.“Por su parte, el volante Fernando Gaibor terminó el compromiso con molestias musculares. Tras los estudios médicos, se detectó que presenta un desgarro en el músculo pectíneo del muslo derecho”, informó el club.
De esta manera, ambos jugadores no serán considerados en la lista de convocados de Alianza Lima para el próximo partido ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Apertura. La baja más considerable del equipo blanquiazul será la de Renzo Garcés, quien venía brillando con su rendimiento e incluso es el goleador.
¿Cuánto tiempo estarán fuera Renzo Garcés y Fernando Gaibor de Alianza Lima?
Si bien no se ha informado la magnitud exacta de sus desgarros, se prevé que ambos futbolistas estén al margen por varias semanas. Con respecto a Gaibor, su recuperación puede llevar entre 3 o 6 semanas. Sin embargo, el caso del defensa nacional es un poco más complejo, ya que podría estar fuera entre 6 o 10 semanas de las canchas.
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