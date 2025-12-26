0

¿A qué hora juega Universitario vs. Regatas Lima y dónde ver partido por Liga Peruana de Vóley?

Horarios y guía de canales para ver el partido Universitario vs. Regatas Lima por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley que se realizará en el Polideportivo “Lucha” Fuentes de Villa El Salvador.

    Jesús Yupanqui
    Horarios y canales para ver Universitario vs. Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley.
    Horarios y canales para ver Universitario vs. Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley. | Composición Líbero
    Universitario y Regatas Lima serán los encargados en bajar el telón la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley, además, de disputar el último partido de la temporada 2025. Las 'Pumas´llegan a la contienda tras perder contra Alianza en el 'Clásico del Deporte'. Por su parte, el cuadro celeste y blanco quiere el triunfo que le permita recortar diferencia con su rival de turno.

    Partidos y clasificación de la fecha 10.

    ¿Cuándo juega Universitario vs. Regatas Lima vóley?

    El partido entre Regatas Lima contra Universitario por la Liga Peruana de Vóley se realizará el domingo 28 de diciembre en el Polideportivo “Lucha” Fuentes de Villa El Salvador.

    ¿A qué hora juega Universitario vs. Regatas Lima vóley?

    El emocionante partido entre Universitario contra Regatas Lima está pactado a las 5:00 p.m. (horario peruano, ecuatoriano y colombiano).

    • México: 4:00 p.m.
    • Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.
    • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7:00 p.m.
    • España: 11:00 p.m.

    ¿Dónde ver Universitario vs. Regatas vóley 2025?

    La transmisión del partido entre Universitario vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina (canal 2). Por streaming, el duelo lo puedes ver por la app de Latina o la página web del canal peruano.

    Universitario vs. Regatas Lima Vóley 2025: entradas

    • Norte: 25 soles
    • Sur: 25 soles
    • Oriente: 35 soles
    • Occidente: 45 soles
    • General: 20 soles

    La venta de entradas están a cargo de Joinnus.

    ¿Universitario ganará a Alianza Lima en mesa?

    Universitario presentó un reclamo porque Alianza Lima alineó 4 extranjeros en cancha, cuando las bases permiten tres. Los cremas esperan conocer el fallo de la FPV.

    Si la Federación Peruana de Vóley le da la razón a Universitario, las 'Pumas' serán líderes del campeonato. Por ahora, el ente no se pronunció sobre este caso.

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

