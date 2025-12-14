Fernando Egúsquiza lanza despectivo calificativo a jugadoras de Olva Latino en vivo: "Medio huev..."

En medio del partido entre Olva Latino y Deportivo Wanka por la octava jornada de la Liga Peruana de Vóley, se vivió un incidente que ha puesto en el ojo de la tormenta al periodista Fernando Egúsquiza. Y es que en plena transmisión no se percató de estar al aire en señal abierta y lanzó insultante comentario hacia las jugadores de Olva.

Fernando Egúsquiza lanza despectivo calificativo a jugadoras de Olva Latino

Cuando los panelistas se encontraban a la espera del anuncio de la producción para salir al aire, las imágenes aparecieron antes de tiempo y se pudo oír en vivo el calificativo del periodista Fernando Egúsquiza hacia las deportistas de Olva Latino. Pese a ser favoritas para su encuentro ante Deportivo Wanka, el comunicador generó polémica en redes sociales por su comentario.

"Debería ser 3-0, pero estas son medio huev… estas, las de Olva", se logra oír por parte del periodista deportivo en plena transmisión del vivo de Latina.

(VIDEO: Latina)

Este clip de segundos se ha hecho viral en todas las plataformas como Facebook, TikTok, X e Instagram, por lo que cibernautas han expresado su total rechazo a las palabras del periodista, así como que se tomen severas medidas por este episodio que no debe ocurrir durante una transmisión profesional de un certamen como la Liga Peruana de Vóley.

Olva Latino se pronuncia tras comentario de Fernando Egúsquiza

Luego de este hecho que se viralizó en redes sociales, Olva Latino no ocultó su indignación a este hecho y emitió un comunicado público en el que expresa su total rechazo ante este hecho. La institución deportiva exige las disculpas del caso, así como medidas drásticas para que este tipo de incidentes no ocurran en la señal televisora.

"El Club Olva Latino expresa su total rechazo y profunda indignación frente a los comentarios emitidos en televisión abierta por comentaristas de Latina. [...] Exigimos a Latina Televisión una rectificación inmediata y las disculpas públicas correspondientes, así como medidas claras para garantizar que en futuras transmisiones se mantenga un trato profesional, responsable y respetuoso hacia las instituciones deportivas", indica parte del comunicado.