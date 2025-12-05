0
Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: partidos de la fecha 7 y resultados

La Liga Peruana de Vóley no se detiene y sigue en plena competencia con encuentros explosivos que corresponden a la fecha 7. Mira la programación de partidos.

    Shirley Marcelo
    Partidos y clasificación de la Liga Peruana de Vóley.
    Partidos y clasificación de la Liga Peruana de Vóley. | composición Líbero
    Sin descanso para la competencia en la Liga Peruana de Vóley, que entra a su séptima fecha con una serie de duelos interesantes, que podría mover la estructura de la clasificación. La apertura estará a cargo del Atenea vs Deportivo Soan este sábado 6 de diciembre y el mismo día se medirá Olva Latino vs Regatas Lima y Géminis vs San Martín. Mientras que en la programación del domingo se encuentra el Wanka vs Kazoku y Rebaza Acosta vs Universitario. Por su lado, Alianza Lima no juega debido a que viajó para disputar el Mundial de Clubes.

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOSPJPTSSETS
    1. Alianza Lima82424-2
    2. Universitario de Deportes61617-4
    3. San Martín de Porres61517-8
    4. Regatas Lima61114-8
    5. Atenea6910-12
    6. Circolo7912-15
    7. Geminis6811-12
    8. Rebaza Acosta6711-14
    9. Latino Amisa6611-15
    10. Deportivo Soan759:18
    11. Wanka634-16
    12. Kazoku No Peru612-18

    Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 7

    Sábado 6 de diciembre

    • Atenea vs Deportivo Soan - 2:30 p.m.
    • Olva Latino vs Regatas Lima - 5:00 p.m.
    • Géminis vs San Martín - 7:00 p.m.

    Domingo 7 de diciembre

    • Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú - 12:30 p.m.
    • Rebaza Acosta vs Universitario - 3:00 p.m.

    ¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

    Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley se pueden ver en Latina, tanto por su señal abierta como por su aplicación. Vale precisar que no todos los encuentros son transmitidos por TV, sino que algunos van por la APP y su página web.

    AUTOR: Shirley Marcelo

    Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

