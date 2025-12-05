Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: partidos de la fecha 7 y resultados

Sin descanso para la competencia en la Liga Peruana de Vóley, que entra a su séptima fecha con una serie de duelos interesantes, que podría mover la estructura de la clasificación. La apertura estará a cargo del Atenea vs Deportivo Soan este sábado 6 de diciembre y el mismo día se medirá Olva Latino vs Regatas Lima y Géminis vs San Martín. Mientras que en la programación del domingo se encuentra el Wanka vs Kazoku y Rebaza Acosta vs Universitario. Por su lado, Alianza Lima no juega debido a que viajó para disputar el Mundial de Clubes.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

EQUIPOS PJ PTS SETS 1. Alianza Lima 8 24 24-2 2. Universitario de Deportes 6 16 17-4 3. San Martín de Porres 6 15 17-8 4. Regatas Lima 6 11 14-8 5. Atenea 6 9 10-12 6. Circolo 7 9 12-15 7. Geminis 6 8 11-12 8. Rebaza Acosta 6 7 11-14 9. Latino Amisa 6 6 11-15 10. Deportivo Soan 7 5 9:18 11. Wanka 6 3 4-16 12. Kazoku No Peru 6 1 2-18

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 7

Sábado 6 de diciembre

Atenea vs Deportivo Soan - 2:30 p.m.

Olva Latino vs Regatas Lima - 5:00 p.m.

Géminis vs San Martín - 7:00 p.m.

Domingo 7 de diciembre

Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú - 12:30 p.m.

Rebaza Acosta vs Universitario - 3:00 p.m.

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley se pueden ver en Latina, tanto por su señal abierta como por su aplicación. Vale precisar que no todos los encuentros son transmitidos por TV, sino que algunos van por la APP y su página web.