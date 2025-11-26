Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 6

Se juega una nueva fecha de la Liga Peruana de Vóley, la cual es liderada por Alianza Lima, que lleva una importante distancia (8 puntos) con el segundo lugar en la clasificación, Universitario. Esta jornada podría servir para que se acerquen a las 'blanquiazules', que tienen dos partidos más. Mira los duelos que protagonizará Regatas Lima, San Martín y el resto de clubes.

Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 6

Sábado 29 de noviembre

Kazoku No Perú vs. Regatas Lima - 2:30 p.m.

Géminis vs. Deportivo Soan - 5:00 p.m.

Universitario vs. Olva Latino - 7:00 p.m.

Domingo 30 de noviembre

Rebaza Acosta vs. Circolo Sportivo Italiano - 12:30 p.m.

Deportivo Wanka vs. San Martín - 3:00 p.m.

Alianza Lima vs. Atenea - 5:00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

EQUIPOS PJ PTS SETS 1. Alianza Lima 7 21 21-2 2. Universitario de Deportes 5 13 14-4 3. San Martín de Porres 5 12 14-7 4. Atenea 5 9 10-9 5. Regatas Lima 5 8 11-8 6. Circolo 6 7 9-13 7. Latino Amisa 5 6 11-12 8. Rebaza Acosta 5 6 9-11 9. Geminis 5 6 8-10 10. Deportivos Soan 6 4 7-15 11. Wanka 5 3 3-13 12. Kazoku No Peru 5 1 2-15

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley se pueden ver en Latina, tanto por su señal abierta como por su plataforma digital, además de su canal oficial en YouTube.