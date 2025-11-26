0
Real Madrid vs Olympiacos por Champions League

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 6

La temporada de la Liga Peruana de Vóley se enciende con fuertes enfrentamientos, que corresponden a la sexta jornada.

    Shirley Marcelo
    Programación y tabla de la Liga de Vóley. | composición Líbero
    Se juega una nueva fecha de la Liga Peruana de Vóley, la cual es liderada por Alianza Lima, que lleva una importante distancia (8 puntos) con el segundo lugar en la clasificación, Universitario. Esta jornada podría servir para que se acerquen a las 'blanquiazules', que tienen dos partidos más. Mira los duelos que protagonizará Regatas Lima, San Martín y el resto de clubes.

    Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 6

    Sábado 29 de noviembre

    • Kazoku No Perú vs. Regatas Lima - 2:30 p.m.
    • Géminis vs. Deportivo Soan - 5:00 p.m.
    • Universitario vs. Olva Latino - 7:00 p.m.

    Domingo 30 de noviembre

    • Rebaza Acosta vs. Circolo Sportivo Italiano - 12:30 p.m.
    • Deportivo Wanka vs. San Martín - 3:00 p.m.
    • Alianza Lima vs. Atenea - 5:00 p.m.

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOSPJPTSSETS
    1. Alianza Lima72121-2
    2. Universitario de Deportes51314-4
    3. San Martín de Porres51214-7
    4. Atenea5910-9
    5. Regatas Lima5811-8
    6. Circolo679-13
    7. Latino Amisa5611-12
    8. Rebaza Acosta569-11
    9. Geminis568-10
    10. Deportivos Soan647-15
    11. Wanka533-13
    12. Kazoku No Peru512-15

    ¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

    Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley se pueden ver en Latina, tanto por su señal abierta como por su plataforma digital, además de su canal oficial en YouTube.

    Shirley Marcelo
    AUTOR: Shirley Marcelo

    Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

