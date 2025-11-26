- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Inter
- PSG vs Tottenham
- Arsenal vs Bayern Munich
- Olympiacos vs Real Madrid
- Monterrey vs América
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 6
La temporada de la Liga Peruana de Vóley se enciende con fuertes enfrentamientos, que corresponden a la sexta jornada.
Se juega una nueva fecha de la Liga Peruana de Vóley, la cual es liderada por Alianza Lima, que lleva una importante distancia (8 puntos) con el segundo lugar en la clasificación, Universitario. Esta jornada podría servir para que se acerquen a las 'blanquiazules', que tienen dos partidos más. Mira los duelos que protagonizará Regatas Lima, San Martín y el resto de clubes.
PUEDES VER: Campeonó dos veces con Alianza Lima y ahora reveló su amor por Universitario: "Soy hincha"
Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 6
Sábado 29 de noviembre
- Kazoku No Perú vs. Regatas Lima - 2:30 p.m.
- Géminis vs. Deportivo Soan - 5:00 p.m.
- Universitario vs. Olva Latino - 7:00 p.m.
Domingo 30 de noviembre
- Rebaza Acosta vs. Circolo Sportivo Italiano - 12:30 p.m.
- Deportivo Wanka vs. San Martín - 3:00 p.m.
- Alianza Lima vs. Atenea - 5:00 p.m.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS
|1. Alianza Lima
|7
|21
|21-2
|2. Universitario de Deportes
|5
|13
|14-4
|3. San Martín de Porres
|5
|12
|14-7
|4. Atenea
|5
|9
|10-9
|5. Regatas Lima
|5
|8
|11-8
|6. Circolo
|6
|7
|9-13
|7. Latino Amisa
|5
|6
|11-12
|8. Rebaza Acosta
|5
|6
|9-11
|9. Geminis
|5
|6
|8-10
|10. Deportivos Soan
|6
|4
|7-15
|11. Wanka
|5
|3
|3-13
|12. Kazoku No Peru
|5
|1
|2-15
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley se pueden ver en Latina, tanto por su señal abierta como por su plataforma digital, además de su canal oficial en YouTube.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90