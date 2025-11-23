- Hoy:
Campeonó dos veces con Alianza Lima y ahora reveló su amor por Universitario: "Soy hincha"
Figura importante en la historia de Alianza Lima por haber ganado dos títulos nacionales, se confesó y ahora reveló que es hincha acérrimo de Universitario de Deportes.
Alianza Lima es uno de los equipos más grandes en el deporte nacional, al igual que Universitario de Deportes. Por ello, no solo en el fútbol existe rivalidad entre los clubes, sino que también se ha extendido al voleibol. Recientemente, una de las antiguas figuras del equipo íntimo, que ha sido campeona en dos ocasiones, confesó su verdadero amor por el cuadro merengue: Estamos hablando de Aixa Vigil.
Bicampeonó con Alianza y ahora impacta al revelar su amor por Universitario: "Hincha de la 'U'"
Después de la inesperada salida de Alianza, Vigil fichó por la Universidad San Martín para disputar la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2026, generando todo un revuelo que no fue bien tomado por los hinchas blanquiazules.
Esto se dio a notar cuando la voleibolista bicampeona disputó el partido contra Rebaza Acosta y los fanáticos íntimos que se encontraban presentes no dejaban de silbarla como demostración de rencor por haberlos dejado.
Aixa Vigil, campeona dos veces con Alianza Lima, confesó que es hincha de Universitario de Deportes.
Tras ello, Aixa Vigil fue entrevistada por El Comercio y aseguró que Alianza Lima es un capítulo cerrado dentro de su carrera y que ahora no se siente comprometida para confesar que es hincha de Universitario de Deportes.
"Todo el mundo sabe que soy hincha de la 'U'. Toda la vida he sido hincha de ese equipo y ahora nada me compromete decirlo", confesó de forma contundente.
"He jugado en un equipo con una hinchada tan grande, pero creo que ya es un capítulo en mi vida que he cerrado", complementó.
En medio de la entrevista, la exjugadora de Alianza expresó cómo se sintió cuando fue abucheada por el público aliancista mientras se disponía a sacar en el partido de la Universidad San Martín contra Rebaza Acosta.
"Estoy enfocada en San Martín, en darles lo que yo puedo ofrecerles. Lo que pase externo, fuera de que no sea mi familia, el comando técnico o esté relacionado con mi equipo, realmente no me afecta y no me importa", finalizó.
En conclusión, Aixa Vigil dejó en claro que siente orgullo de haber jugado en un equipo tan grande como Alianza Lima, pero que es un capítulo cerrado dentro de su carrera en el vóley. Y que ahora, más que nunca, no tiene presión para confesar que es hincha acérrima de Universitario de Deportes.
