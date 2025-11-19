Universitario sorprendió a hinchas anunciando importante renovación para 2026: "Garra y fuerza"

Universitario de Deportes consiguió el tricampeonato de la Liga 1 tras una notable temporada y ya empezó sus gestiones para armar un plantel de primer nivel de cara al 2026. En paralelo, su equipo vóley viene disputando la Liga Peruana de Vóley 2025/26, donde tendrán el objetivo de quedarse con el título. Ahora, el club emocionó a los hinchas al anunciar una importante renovación que puede marcar la diferencia.

Universitario sorprendió a hinchas anunciando importante renovación

En esa oportunidad no nos referimos al equipo de fútbol que dirige el DT Jorge Fossati, sino que se trata de su plantel femenino de vóley que viene disputando cada fecha de la Liga Peruana de Vóley. En ese sentido, el cuadro crema anunció la renovación del vínculo con una de sus sponsors: la cadena de gimnasios B2.

"Garra y fuerza para las 'Pumas'. Universitario y B2 renuevan su vínculo para 2026, reafirmando su compromiso con el crecimiento de nuestro vóley. La reconocida cadena de gimnasios estará presente en la camiseta de nuestras Pumas en la LPV", fue el anuncio del club en sus redes sociales.

Universitario renovó con su sponsor 'B2' por todo el 2026.

Asimismo, el anuncio fue acompañado por una nota informativa en la web oficial de Universitario, donde detallaron la ubicación del logo de la marca en la camiseta y reforzaron su compromiso con el bienestar integral de sus voleibolistas. Este nuevo acuerdo permitirá al club seguir potenciando a su plantel.

"El logo de la marca estará ubicado en la clavícula izquierda de la camiseta oficial, reflejando un respaldo constante y sostenido a nuestro equipo. La renovación de este acuerdo fortalece el compromiso de Universitario con el bienestar integral de sus deportistas y con la promoción del empoderamiento femenino desde el deporte. Para el club, construir entornos donde 'Las Pumas' puedan desarrollarse con salud, disciplina y seguridad es una prioridad", mencionaron en su nota web.

Fichajes de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Con el objetivo de conquistar su primera corona, Universitario concretó la llegada de 5 jugadoras importantes para esta temporada:

Mara Leao

Angélcia Malivermo

Maria Luisa Oliveira

Daniela Muñoz

Catherine Flood

Próximo partido de Universitario en la Liga Peruana de Vóley

El cuadro crema se encuentra enfocado en su siguiente enfrentamiento ante Kazoku No Perú por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley. Este compromiso se disputará en a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Coliseo Miguel Grau del Callao.