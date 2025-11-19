- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Atlético Grau
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Universitario sorprendió a hinchas anunciando importante renovación para 2026: "Garra y fuerza"
¡Atención! Universitario de Deportes emocionó a toda su hinchada al anunciar una importante renovación de cara a su pelea por el título nacional de la Liga. Conoce los detalles.
Universitario de Deportes consiguió el tricampeonato de la Liga 1 tras una notable temporada y ya empezó sus gestiones para armar un plantel de primer nivel de cara al 2026. En paralelo, su equipo vóley viene disputando la Liga Peruana de Vóley 2025/26, donde tendrán el objetivo de quedarse con el título. Ahora, el club emocionó a los hinchas al anunciar una importante renovación que puede marcar la diferencia.
PUEDES VER: Medio brasileño llenó de elogios a figura tras su regreso a Alianza Lima: "Ama el deporte..."
Universitario sorprendió a hinchas anunciando importante renovación
En esa oportunidad no nos referimos al equipo de fútbol que dirige el DT Jorge Fossati, sino que se trata de su plantel femenino de vóley que viene disputando cada fecha de la Liga Peruana de Vóley. En ese sentido, el cuadro crema anunció la renovación del vínculo con una de sus sponsors: la cadena de gimnasios B2.
"Garra y fuerza para las 'Pumas'. Universitario y B2 renuevan su vínculo para 2026, reafirmando su compromiso con el crecimiento de nuestro vóley. La reconocida cadena de gimnasios estará presente en la camiseta de nuestras Pumas en la LPV", fue el anuncio del club en sus redes sociales.
Universitario renovó con su sponsor 'B2' por todo el 2026.
Asimismo, el anuncio fue acompañado por una nota informativa en la web oficial de Universitario, donde detallaron la ubicación del logo de la marca en la camiseta y reforzaron su compromiso con el bienestar integral de sus voleibolistas. Este nuevo acuerdo permitirá al club seguir potenciando a su plantel.
"El logo de la marca estará ubicado en la clavícula izquierda de la camiseta oficial, reflejando un respaldo constante y sostenido a nuestro equipo. La renovación de este acuerdo fortalece el compromiso de Universitario con el bienestar integral de sus deportistas y con la promoción del empoderamiento femenino desde el deporte. Para el club, construir entornos donde 'Las Pumas' puedan desarrollarse con salud, disciplina y seguridad es una prioridad", mencionaron en su nota web.
Fichajes de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2025-26
Con el objetivo de conquistar su primera corona, Universitario concretó la llegada de 5 jugadoras importantes para esta temporada:
- Mara Leao
- Angélcia Malivermo
- Maria Luisa Oliveira
- Daniela Muñoz
- Catherine Flood
Próximo partido de Universitario en la Liga Peruana de Vóley
El cuadro crema se encuentra enfocado en su siguiente enfrentamiento ante Kazoku No Perú por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley. Este compromiso se disputará en a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Coliseo Miguel Grau del Callao.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90