La reciente jornada de partidos de la Liga Peruana de Vóley trajo sorpresivos resultados, por lo que se pronóstica que durante la quinta fecha se incrementará la emoción, pues puede haber cambios en la tabla de posiciones. Además habrá clásico entre el club Regatas Lima ante San Martín, mientras que Alianza Lima adelantara compromiso, pues más adelante se ausentará para participar en el Mundial de Clubes.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley

Miércoles 19 de noviembre:

Alianza Lima vs Deportivo Soan - 5.00p. m.

Sábado 22 de noviembre

Olva Latino vs Circolo - 2:30 p. m

Géminis vs Atlético Atenea - 5:00 p. m.

Alianza Lima vs Rebaza Acosta - 7:00 p. m.

Domingo 23 de noviembre

Deportivo Wanka vs Deportivo Soan - 12:30 p.m.

Kazoku No Perú vs Universitario - 3:00 p.m.

Regatas vs San Martín - 5:00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

EQUIPOS PJ PTS SETS 1. Alianza Lima 5 15 15-1 2. San Martín de Porres 4 11 12-4 3. Universitario de Deportes 4 10 11-4 4. Regatas Lima 4 6 8-6 5. Rebaza Acosta 4 6 9-8 6. Géminis 4 6 7-7 7. Atenea 4 6 7-8 8. Circolo 5 6 7-10 9. Latino Amisa 4 4 8-10 10. Wanka 4 3 3-10 11. Deportivo Soan 4 1 3-12 12. Kazoku No Peru 4 1 2-12

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley se pueden ver en Latina, tanto por su señal abierta como por su plataforma digital, además de su canal oficial en YouTube.