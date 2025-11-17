- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- España vs Turquía
- Bolivia vs Japón
- Costa Rica vs Honduras
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Tabla de posiciones de Liga Peruana de vóley 2025: fixture y partidos de la fecha 5
La acción continua en la Liga Peruana de Vóley y esta semana habrá enfrentamientos claves, que corresponden a la fecha 5 de la temporada. Además, Alianza Lima jugará dos partidos.
La reciente jornada de partidos de la Liga Peruana de Vóley trajo sorpresivos resultados, por lo que se pronóstica que durante la quinta fecha se incrementará la emoción, pues puede haber cambios en la tabla de posiciones. Además habrá clásico entre el club Regatas Lima ante San Martín, mientras que Alianza Lima adelantara compromiso, pues más adelante se ausentará para participar en el Mundial de Clubes.
PUEDES VER: Alineaciones Perú vs Chile: el sorpresivo once de Barreto para ganar en el 'Clásico del Pacífico'
Partidos de la Liga Peruana de Vóley
Miércoles 19 de noviembre:
- Alianza Lima vs Deportivo Soan - 5.00p. m.
Sábado 22 de noviembre
- Olva Latino vs Circolo - 2:30 p. m
- Géminis vs Atlético Atenea - 5:00 p. m.
- Alianza Lima vs Rebaza Acosta - 7:00 p. m.
Domingo 23 de noviembre
- Deportivo Wanka vs Deportivo Soan - 12:30 p.m.
- Kazoku No Perú vs Universitario - 3:00 p.m.
- Regatas vs San Martín - 5:00 p.m.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS
|1. Alianza Lima
|5
|15
|15-1
|2. San Martín de Porres
|4
|11
|12-4
|3. Universitario de Deportes
|4
|10
|11-4
|4. Regatas Lima
|4
|6
|8-6
|5. Rebaza Acosta
|4
|6
|9-8
|6. Géminis
|4
|6
|7-7
|7. Atenea
|4
|6
|7-8
|8. Circolo
|5
|6
|7-10
|9. Latino Amisa
|4
|4
|8-10
|10. Wanka
|4
|3
|3-10
|11. Deportivo Soan
|4
|1
|3-12
|12. Kazoku No Peru
|4
|1
|2-12
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley se pueden ver en Latina, tanto por su señal abierta como por su plataforma digital, además de su canal oficial en YouTube.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90