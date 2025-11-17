0

Tabla de posiciones de Liga Peruana de vóley 2025: fixture y partidos de la fecha 5

La acción continua en la Liga Peruana de Vóley y esta semana habrá enfrentamientos claves, que corresponden a la fecha 5 de la temporada. Además, Alianza Lima jugará dos partidos.

    Programación y tabla de la Liga de Vóley.
    Programación y tabla de la Liga de Vóley. | composición Líbero
    La reciente jornada de partidos de la Liga Peruana de Vóley trajo sorpresivos resultados, por lo que se pronóstica que durante la quinta fecha se incrementará la emoción, pues puede haber cambios en la tabla de posiciones. Además habrá clásico entre el club Regatas Lima ante San Martín, mientras que Alianza Lima adelantara compromiso, pues más adelante se ausentará para participar en el Mundial de Clubes.

    Partidos de la Liga Peruana de Vóley

    Miércoles 19 de noviembre:

    • Alianza Lima vs Deportivo Soan - 5.00p. m.

    Sábado 22 de noviembre

    • Olva Latino vs Circolo - 2:30 p. m
    • Géminis vs Atlético Atenea - 5:00 p. m.
    • Alianza Lima vs Rebaza Acosta - 7:00 p. m.

    Domingo 23 de noviembre

    • Deportivo Wanka vs Deportivo Soan - 12:30 p.m.
    • Kazoku No Perú vs Universitario - 3:00 p.m.
    • Regatas vs San Martín - 5:00 p.m.

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOSPJPTSSETS
    1. Alianza Lima51515-1
    2. San Martín de Porres41112-4
    3. Universitario de Deportes41011-4
    4. Regatas Lima468-6
    5. Rebaza Acosta469-8
    6. Géminis467-7
    7. Atenea467-8
    8. Circolo567-10
    9. Latino Amisa448-10
    10. Wanka433-10
    11. Deportivo Soan413-12
    12. Kazoku No Peru412-12

    ¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

    Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley se pueden ver en Latina, tanto por su señal abierta como por su plataforma digital, además de su canal oficial en YouTube.

