ESCÁNDALO en Walmart: Hombre de Pine Bluff fue detenido bajo fianza tras ser acusado de MANIPULAR PRECIOS
Un hombre de Pine Bluff, con antecedentes de robo, fue detenido otra vez por alterar precios en Walmart, y las autoridades alertan sobre su posible reincidencia.
Un incidente en Walmart, en Pine Bluff, llevó a la detención de un hombre acusado de alterar los precios de productos, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad y la vigilancia en la tienda. Las autoridades locales informan que el sospechoso ya contaba con antecedentes similares, lo que agrava el caso.
Fijaron fianza por causa probable contra Alexander Hamer, 32 años.
Hombre de Pine Bluff enfrenta cargos por manipulación de precios en Walmart
De acuerdo con Deltaplex News, Alexander Hamer, de 32 años, fue arrestado tras ser sorprendido cambiando la etiqueta de precio de una mancuerna en Walmart el pasado viernes. La jueza de distrito del condado de Jefferson, Kim Bridgforth, determinó que existían motivos suficientes para acusarlo de un segundo delito de robo de propiedad y un segundo delito de allanamiento ilegal, fijando su fianza en 2,500 dólares.
Según la fiscal adjunta jefa, Jill Reed, un detective de la policía de Pine Bluff que se encontraba fuera de servicio estaba en la tienda cuando la seguridad notificó sobre la alteración de precios por parte de Hamer. Deltaplex News indica que el acusado había sido previamente condenado por un robo en Walmart y tenía prohibido el ingreso a la tienda.
Regreso a la corte y sus consecuencias legales
De acuerdo con Deltaplex News, Hamer deberá presentarse nuevamente ante el tribunal el próximo 13 de febrero. Este caso pone de relieve la importancia de las medidas de seguridad en las grandes cadenas minoristas y la vigilancia de personas con antecedentes delictivos. Las autoridades locales continúan investigando para garantizar el cumplimiento de la ley y prevenir futuros incidentes similares.
